Кременчуцький письменник і дипломат: ТЪ побував на фотовиставці Миколи Степаненка

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Фото: Артем Коваленко

15 жовтня «Кременчуцький ТелеграфЪ» відвідав фотовиставку директора Міждержавного інституту українсько-казахстанських відносин Миколи Степаненка. У Кременчуцькій художній галереї кременчужанин презентував свою фотоколекцію «З вогнем у серці». Тут можна побачити 200 унікальних фотографій з приватних архівів. Добірка розкриває життєвий і творчий шлях Миколи Степаненка.



Микола Іванович Степаненко народився в Олександрії на Кіровоградщині, а школу закінчив уже в Кременчуці. Неможливо в короткому сюжеті описати всю різноманітну роботу, яку проробив цей відомий кременчужанин. За його словами, він почав фотографувати ще у 8 класі, але це далеко не єдина справа, якою він займається.



Громадський діяч розказав, що він заснував Міждержавний інститут українсько-казахстанських відносин, брав участь у створенні та розгортанні Міжнародної громадської організації «Українське козацтво».



Він також є засновником і президентом дитячої громадської організації «Дитячий Всесвіт», за участі якої відбуваються фестивалі декоративно-прикладного мистецтва «Моя родина», фестиваль кіно і телебачення «Веселка» та багато інших. Микола Іванович організовував виставки дитячих скульптур у Верховній Раді та Кабінеті Міністрів.



Публіцист згадує про написані ним книги. Наприклад, його твір «Центральноазійський барс», присвячений історії казахської державності, є в Президентській бібліотеці Казахстану.



Також дослідник здійснює наукову й дипломатичну роботу щодо перепоховань жертв Другої світової війни: пошук залишків та обмін ними з німцями. Письменник зазначив, що захід, зокрема, присвячує проблемам увічнення вітчизняних військових.



Підсумовуючи, Микола Іванович порадив активній молоді шукати людей із палаючими очима та підтримувати одне іншого.