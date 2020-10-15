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Кременчук, Культура, Кременчуг, Фотоколекція

Кременчуцький письменник і дипломат: ТЪ побував на фотовиставці Миколи Степаненка

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 251

 

Відомий кременчужанин показав свою фотоколекцію в художній галереї
Фото: Артем Коваленко

15 жовтня «Кременчуцький ТелеграфЪ» відвідав фотовиставку директора Міждержавного інституту українсько-казахстанських відносин Миколи Степаненка. У Кременчуцькій художній галереї кременчужанин презентував свою фотоколекцію «З вогнем у серці». Тут можна побачити 200 унікальних фотографій з приватних архівів. Добірка розкриває життєвий і творчий шлях Миколи Степаненка.


Микола Іванович Степаненко народився в Олександрії на Кіровоградщині, а школу закінчив уже в Кременчуці. Неможливо в короткому сюжеті описати всю різноманітну роботу, яку проробив цей відомий кременчужанин. За його словами, він почав фотографувати ще у 8 класі, але це далеко не єдина справа, якою він займається.


Громадський діяч розказав, що він заснував Міждержавний інститут українсько-казахстанських відносин, брав участь у створенні та розгортанні Міжнародної громадської організації «Українське козацтво».


Він також є засновником і президентом дитячої громадської організації «Дитячий Всесвіт», за участі якої відбуваються фестивалі декоративно-прикладного мистецтва «Моя родина», фестиваль кіно і телебачення «Веселка» та багато інших. Микола Іванович організовував виставки дитячих скульптур у Верховній Раді та Кабінеті Міністрів.

Публіцист згадує про написані ним книги. Наприклад, його твір «Центральноазійський барс», присвячений історії казахської державності, є в Президентській бібліотеці Казахстану.


Також дослідник здійснює наукову й дипломатичну роботу щодо перепоховань жертв Другої світової війни: пошук залишків та обмін ними з німцями. Письменник зазначив, що захід, зокрема, присвячує проблемам увічнення вітчизняних військових.

Підсумовуючи, Микола Іванович порадив активній молоді шукати людей із палаючими очима та підтримувати одне іншого.

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Автор: Богдан Волошко Фото: Артем Коваленко
Теги: выставка фотовыставка художественная галерея
компанія «Інтера Люкс»

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