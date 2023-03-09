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Курс долару, євро та злотого 9 березня в Кременчуці: де найвигідніше міняти валюту

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 246

 

Гривня продовжує тренд на зміцнення

Тренд на зміцнення національної валюти продовжується. Долар США, євро та польський злотий 9-го березня знову подешевшали стосовно гривні.  

Національний банк сьогодні суттєво підвищив курс національної валюти стосовно євро та польського злотого відповідно на 44 та 7 копійок. Отже, на готівковому ринку тренд на укріплення національної валюти продовжується, а валюта дешевшає.

Сьогодні у банках Кременчука долар США купують по 37,00 – 38,40 грн, а продають по 38,50 – 39,40 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі долара США знизився на 20 копійок, а мінімальний курс продажу знизився на 10 копійок.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у Полтава-Банку та Креди Агріколь Банку, де за нього дають найбільше (38,40 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений в Приватбанку (38,50 грн за $1). Втім, варто розуміти, що у банках з низьким курсом зазвичай валюти не буває у вільному продажу. Найвищий курс продажу долара сьогодні заявлений в Ощадбанку - 39,40 грн за $1.

Євро у касах банків Кременчука сьогодні можна здати по 39,00 – 40,50 грн. Продають євро по 40,60 – 42,00 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі євро не змінився, а мінімальний курс продажу знизився на 10 копійок.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати в Кристалбанку та Альянс Банку, де найвищий курс (40,50 грн). А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Приватбанк (40,60 грн). Найдорожче євро продають в Альянс Банку (42,00 грн). Втім, євро у Кременчуці можна придбати і значно дешевше. Зокрема, Полтава-Банк продає євро по 40,85 грн (вчора продавали по 40,99 грн) і валюта є у вільному продажу.

Польський злотий у касах банків Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 8,45 грн. А продають злотий по 8,65 – 9,00 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі злотого не змінився, а мінімальний курс продажу знизився на 7 копійок.

Найвигідніше злотий можна здати в Кредит Агріколь Банку (8,45 грн). А найнижчий курс продажу злотого сьогодні у Полтава-Банку (8,65 грн). Найвищий курс продажу заявив Райффайзен Банк (9,00 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів, які розміщені по всьому місту у зручних для клієнтів місцях.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз, місце знаходження найближчого обмінного пункту та забронювати потрібну суму валюти можна за номером телефону +380 98 024 5894.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті 500$.

В обмінних пунктах Кременчука працюють з валютами всього світу, а також приймають зношені купюри з мінімальною комісією!

 

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові пропозиції: https://t.me/obminkremenchuk

В Інстаграмі: https://instagram.com/obmenkremenchug?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з липня 2022-го). Євро у порівнянні з вчорашнім днем подешевшав одразу на 44 копійки, а злотий — на 7 копійок.

Курс валют НБУ на 9.03.2023 року:

  • долар — 36,5686 грн (курс не змінився);
  • євро — 38,57 грн (вчора був 39,01 грн);
  • злотий — 8,25 грн (вчора був 8,32 грн).
Курс гривні йде в гору: де 8-го березня найвигідніше міняти валюту в Кременчуці
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Автор: Віктор Крук
Теги: курс валют обмін валюти обмінник банки долар євро злотий
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