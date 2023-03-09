У Кременчуці рятувальники допомогли медикам дістатись до жінки, яка потребувала допомоги

Вчора, 8 березня, у Кременчуці, на вулиці Коцюбинського рятувальники допомогли медикам дістатись до жінки, яка потребувала допомоги. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Кременчуці.
Працівники 16 державної пожежно-рятувальної частини за допомогою трьохколінчастої драбини через вікно потрапили до квартири, відкрили вхідні двері та медичні працівники отримали доступ до жінки, яка потребувала допомоги.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 9 від 2 березня 2023Читати номер