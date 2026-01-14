Рада ухвалила законопроєкт, який замінить Житловий кодекс України 1983 року: що він передбачає

У законопроєкті передбачені категорії громадян, що мають право на отримання безоплатного житла, визначені нові форми отримання житла та більш жорсткі правила користування службовим житлом

Учора, 13 січня, Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт № 12377 «Про основні засади житлової політики», який був зареєстрований у парламенті рік тому — 6 січня 2025 року. Після його підписання Президентом України та оприлюднення втрачають чинність Житловий кодекс України, затверджений ще у 1983 році, та Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» (1992 рік).

Згідно з ухваленим документом, безплатне житло від держави відтепер зможуть отримувати лише 4 категорії населення — військовослужбовці, рятувальники, поліцейські та діти-сироти. Правовідносини щодо житлових прав військовослужбовців та працівників правоохоронних органів будуть регулюватися окремим законодавством.

Нові форми отримання житла

Для всіх інших громадян, які перебувають у квартирних чергах, запровадять дві нові форми отримання житла — доступне та соціальне житло.

Доступне житло для економічно активних громадян — це житло, яке особи, що стоять у квартирній черзі, зможуть придбати на пільгових умовах. Йдеться про пільгові іпотеки, лізинг із державною участю, оновлений механізм житлово-будівельних кооперативів тощо.

Соціальне житло для окремих груп населення — це житло, яким можна буде користуватись тимчасово на умовах так званої «соціальної оренди». Його зможуть отримати на пільгових умовах внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю та інші визначені законом вразливі категорії громадян що потребують соціального захисту.

У законопроєкті запропонований новий механізм отримання житла — оренда з правом викупу. Це житло, яке після 10 років оренди, можна буде отримати у власність, але цим правом можна буде скористатися тільки один раз. Платежі, які орендар сплачував за цей період, йтимуть у спеціальний «револьверний фонд», з якого буде фінансуватися будівництво нового соціального житла. У цей же фонд йтимуть платежі і за соціальну оренду, яка для кожної родини буде вираховуватися окремо, оскільки має складати не більше ніж 30% доходу родини.

Буде запроваджено два типи операторів житла — оператор соціального житла (муніципальна неприбуткова організація для підтримки вразливих груп) та оператор доступного житла (бізнес, що пропонує оренду з викупом чи продаж).

Аби житло стало справді доступним, законопроєкт пропонує інструменти його здешевлення: громади зможуть безкоштовно виділяти землю під забудову, надавати дешеві кредити або місцеві гарантії для їх залучення.

Службове житло та чи залишаються черги

Черга на отримання житла не скасовується, а переходить у цифровий формат. Подати заявку, дізнатися статус, обрати програму можна буде онлайн — через Єдину інформаційно-аналітичну житлову систему. Ця система стане єдиним джерелом прозорої та достовірної інформації для громадян — усі розрізнені паперові обліки, які зараз між собою неузгоджені, перейдуть в Єдину інформаційно-аналітичну житлову систему.

Щодо службового житла — ухвалений законопроєкт визначає, що відтепер воно надаватиметься виключно тимчасово. Його не можна буде приватизувати, а проживати у ньому можна тільки на час виконання службових обовʼязків за пільгову орендну плату. Після припинення трудових відносин його потрібно буде звільнити. Єдиний виняток з цього правила — якщо людина отримала інвалідність під час виконання службових обовʼязків.

Як зазначила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, ухвалений законопроєкт є рамковим — для формування нової житлової політики потрібно ухвалити ще низку законів, а також внести зміни у чинні закони, зокрема у Податковий кодекс та низку інших нормативно-правових актів.

Зауважимо, що у прикінцевих положення ухваленого закону, він «застосовується до житлових відносин, що виникли після набрання ним чинності».

Основні засади державної житлової політики

Пресслужба Верховної Ради повідомила, що новим законом встановлюються:

основні правові, економічні та організаційні засади житлової політики;

принципи, пріоритети та завдання держави у сфері житлових відносин;

вимоги до споживчої якості житла;

механізми державної підтримки для будівництва, придбання та оренди житла;

порядок формування та використання державного, комунального та приватного житлових фондів;

повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері житлової політики;

визначаються ключові терміни та механізми реалізації права на житло;

коло осіб, які можуть скористатися державною підтримкою;

порядок надання соціального та службового житла;

умови діяльності операторів доступного та соціального житла;

правила управління, утримання та реновації житлового фонду.

Також будуть запроваджені:

Єдина інформаційно-аналітична житлова система;

фінансово-кредитні механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла;

револьверні фонди для фінансування житлових програм;

інструменти публічно-приватного партнерства у житловому будівництві;

механізми комплексної реновації застарілого житлового фонду;

нові підходи до стратегічного планування житлової політики (державна, регіональні та місцеві стратегії).

Крім того, положення закону визначають основи для формування житлової політики з урахуванням стандартів та норм керівних документів Європейського Союзу та статті 47 Конституції України, а також створюють сприятливе правове поле щодо залучення допомоги міжнародних організацій та донорів для формування житлових фондів.

