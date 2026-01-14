Рада ухвалила законопроєкт, який замінить Житловий кодекс України 1983 року: що він передбачає

У законопроєкті передбачені категорії громадян, що мають право на отримання безоплатного житла, визначені нові форми отримання житла та більш жорсткі правила користування службовим житлом
Учора, 13 січня, Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт № 12377 «Про основні засади житлової політики», який був зареєстрований у парламенті рік тому — 6 січня 2025 року. Після його підписання Президентом України та оприлюднення втрачають чинність Житловий кодекс України, затверджений ще у 1983 році, та Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» (1992 рік).
Згідно з ухваленим документом, безплатне житло від держави відтепер зможуть отримувати лише 4 категорії населення — військовослужбовці, рятувальники, поліцейські та діти-сироти. Правовідносини щодо житлових прав військовослужбовців та працівників правоохоронних органів будуть регулюватися окремим законодавством.
Для всіх інших громадян, які перебувають у квартирних чергах, запровадять дві нові форми отримання житла — доступне та соціальне житло.
Доступне житло для економічно активних громадян — це житло, яке особи, що стоять у квартирній черзі, зможуть придбати на пільгових умовах. Йдеться про пільгові іпотеки, лізинг із державною участю, оновлений механізм житлово-будівельних кооперативів тощо.
Соціальне житло для окремих груп населення — це житло, яким можна буде користуватись тимчасово на умовах так званої «соціальної оренди». Його зможуть отримати на пільгових умовах внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю та інші визначені законом вразливі категорії громадян що потребують соціального захисту.
У законопроєкті запропонований новий механізм отримання житла — оренда з правом викупу. Це житло, яке після 10 років оренди, можна буде отримати у власність, але цим правом можна буде скористатися тільки один раз. Платежі, які орендар сплачував за цей період, йтимуть у спеціальний «револьверний фонд», з якого буде фінансуватися будівництво нового соціального житла. У цей же фонд йтимуть платежі і за соціальну оренду, яка для кожної родини буде вираховуватися окремо, оскільки має складати не більше ніж 30% доходу родини.
Буде запроваджено два типи операторів житла — оператор соціального житла (муніципальна неприбуткова організація для підтримки вразливих груп) та оператор доступного житла (бізнес, що пропонує оренду з викупом чи продаж).
Аби житло стало справді доступним, законопроєкт пропонує інструменти його здешевлення: громади зможуть безкоштовно виділяти землю під забудову, надавати дешеві кредити або місцеві гарантії для їх залучення.
Черга на отримання житла не скасовується, а переходить у цифровий формат. Подати заявку, дізнатися статус, обрати програму можна буде онлайн — через Єдину інформаційно-аналітичну житлову систему. Ця система стане єдиним джерелом прозорої та достовірної інформації для громадян — усі розрізнені паперові обліки, які зараз між собою неузгоджені, перейдуть в Єдину інформаційно-аналітичну житлову систему.
Щодо службового житла — ухвалений законопроєкт визначає, що відтепер воно надаватиметься виключно тимчасово. Його не можна буде приватизувати, а проживати у ньому можна тільки на час виконання службових обовʼязків за пільгову орендну плату. Після припинення трудових відносин його потрібно буде звільнити. Єдиний виняток з цього правила — якщо людина отримала інвалідність під час виконання службових обовʼязків.
Як зазначила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, ухвалений законопроєкт є рамковим — для формування нової житлової політики потрібно ухвалити ще низку законів, а також внести зміни у чинні закони, зокрема у Податковий кодекс та низку інших нормативно-правових актів.
Зауважимо, що у прикінцевих положення ухваленого закону, він «застосовується до житлових відносин, що виникли після набрання ним чинності».
Пресслужба Верховної Ради повідомила, що новим законом встановлюються:
Також будуть запроваджені:
Крім того, положення закону визначають основи для формування житлової політики з урахуванням стандартів та норм керівних документів Європейського Союзу та статті 47 Конституції України, а також створюють сприятливе правове поле щодо залучення допомоги міжнародних організацій та донорів для формування житлових фондів.
Нагадаємо, учора ми розповідали про підготовку урядом проєкту нового Трудового кодексу, в якому буде регламентована дистанційна робота, гнучкі формати та 28 днів мінімальної відпустки.
Учора ми також писали про те, хто може отримати компенсацію за проїзд в автобусах на міжміських та міжобласних маршрутах Полтавщини.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.