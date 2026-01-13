Хто може отримати компенсацію за проїзд в автобусі на міжміських та міжобласних маршрутах

На Полтавщині вже кілька років надається додаткова пільга окремим категоріям громадян у вигляді компенсації вартості проїзду автомобільним транспортом на міжміських та міжобласних автобусних маршрутах загального користування. Кошти на це передбачені в обласному бюджеті в межах Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на 2026 — 2030 роки. Про це нагадала пресслужба Кременчуцької міської ради.

Хто має право на отримання компенсації та в яких розмірах

Компенсація проїзду у розмірі 100% його вартості передбачена для:

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи

учасників бойових дій;

постраждалих учасників Революції Гідності;

дітей з багатодітних сімей;

членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

членів сімей осіб, які перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС;

члени сімей осіб, яких перебувають у місцях несвободи в наслідок збройної агресії проти України.

Компенсація проїзду у розмірі 50% його вартості передбачена для:

батьків військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти під час проходження військової служби;

військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби.

У період з 1 жовтня по 15 травня компенсація вартості проїзду у розмірі 50%також передбачена для:

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи).

Як отримати компенсацію вартості проїзду

Для отримання компенсації вартості проїзду необхідно особисто або через законного представника, не пізніше 12 місяців з дня здійснення поїздки, подати заяву до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Окрім головного офісу ЦНАПУ на вулиці Покровській, 14, це можна зробити в Автозаводському відділі ЦНАПУ, який знаходиться на вулиці Героїв України, 11А та Крюківському відділі за адресою: вулиця Івана Приходька, буд. 90, к. 108.

Телефон кол-центру ЦНАП: 15-88, 0960971588, 0979071588.

Для отримання компенсації разом із заявою потрібно подати:

паспорт громадянина України або посвідку на постійне проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує право на пільги;

проїзний документ (квиток/ електронний квиток) з обов’язковим зазначенням прізвища та ініціалів, номера посвідчення встановленого зразка (електронного посвідчення) / довідки (за технічної можливості);

(електронного посвідчення) / довідки (за технічної можливості); реквізити банківського рахунку.

Додаткові документи передбачені для:

членів сімей осіб, які перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС — подають копію довідки Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконного позбавлення волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення АТО/ООС Служби Безпеки України, щодо перебування осіб у полоні або осіб, які пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС;

членів сімей осіб, які перебувають у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України — подають документи (відомості) про перебування таких осіб у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України (зокрема, витяг з інформаційної системи з питань поводження з військовополоненими) та документи, що засвідчують родинні зв’язки;

пільгових категорій громадян, які не зареєстровані в області, але фактично проживають — подають інформацію про користування пільгами за фактичним місцем проживання з органів Пенсійного фонду України або копію витягу із Реєстру осіб, які мають право на пільги;

пільгових категорій громадян з числа внутрішньо переміщених осіб — довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

З питаннями щодо надання компенсації вартості проїзду можна звертатися за телефонами:

по Автозаводському району: (0536) 75 86 86 ; 0976028302 ;

; ; по Крюківському району: (05366) 6 13 63; 0964032969.

