Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
ГО "Захист держави"
Аллу Заможську нагороджено відзнакою Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Соціальний захист

Хто може отримати компенсацію за проїзд в автобусі на міжміських та міжобласних маршрутах

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 196

  

Виплата компенсації з обласного бюджету передбачено Комплексною програмою соціального захисту населення Полтавської області на 2026 – 2030 роки

На Полтавщині вже кілька років надається додаткова пільга окремим категоріям громадян у вигляді компенсації вартості проїзду автомобільним транспортом на міжміських та міжобласних автобусних маршрутах загального користування. Кошти на це передбачені в обласному бюджеті в межах Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на 2026 — 2030 роки. Про це нагадала пресслужба Кременчуцької міської ради.

Хто має право на отримання компенсації та в яких розмірах

Компенсація проїзду у розмірі 100% його вартості передбачена для:

  • осіб з інвалідністю внаслідок війни;
  • осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи
  • учасників бойових дій;
  • постраждалих учасників Революції Гідності;
  • дітей з багатодітних сімей;
  • членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
  • членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
  • членів сімей осіб, які перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС;
  • члени сімей осіб, яких перебувають у місцях несвободи в наслідок збройної агресії проти України.

Компенсація проїзду у розмірі 50% його вартості передбачена для:

  • батьків військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти під час проходження військової служби;
  • військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби.

У період з 1 жовтня по 15 травня компенсація вартості проїзду у розмірі 50%також передбачена для:

  • осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
  • осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи).

Як отримати компенсацію вартості проїзду

Для отримання компенсації вартості проїзду необхідно особисто або через законного представника, не пізніше 12 місяців з дня здійснення поїздки, подати заяву до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Окрім головного офісу ЦНАПУ на вулиці Покровській, 14, це можна зробити в Автозаводському відділі ЦНАПУ, який знаходиться на вулиці Героїв України, 11А та Крюківському відділі за адресою: вулиця Івана Приходька, буд. 90, к. 108.

Телефон кол-центру ЦНАП: 15-88, 0960971588, 0979071588.

Для отримання компенсації разом із заявою потрібно подати:

  • паспорт громадянина України або посвідку на постійне проживання;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • документ, що підтверджує право на пільги;
  • проїзний документ (квиток/ електронний квиток) з обов’язковим зазначенням прізвища та ініціалів, номера посвідчення встановленого зразка (електронного посвідчення) / довідки (за технічної можливості);
  • реквізити банківського рахунку.

Додаткові документи передбачені для:

  • членів сімей осіб, які перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС — подають копію довідки Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконного позбавлення волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення АТО/ООС Служби Безпеки України, щодо перебування осіб у полоні або осіб, які пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС;
  • членів сімей осіб, які перебувають у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України — подають документи (відомості) про перебування таких осіб у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України (зокрема, витяг з інформаційної системи з питань поводження з військовополоненими) та документи, що засвідчують родинні зв’язки;
  • пільгових категорій громадян, які не зареєстровані в області, але фактично проживають — подають інформацію про користування пільгами за фактичним місцем проживання з органів Пенсійного фонду України або копію витягу із Реєстру осіб, які мають право на пільги;
  • пільгових категорій громадян з числа внутрішньо переміщених осіб — довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

З питаннями щодо надання компенсації вартості проїзду можна звертатися за телефонами:

  • по Автозаводському району: (0536) 75 86 86; 0976028302;
  • по Крюківському району: (05366) 6 13 63; 0964032969.

Нагадаємо, минулого року ми розповідали про те, хто з пільговиків та на яких маршрутах має право на отримання компенсації та що для цього потрібно.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: компенсація вартість проїзду ЦНАП Полтавщина
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх