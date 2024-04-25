Компенсація за проїзд пільговикам: кому саме, на яких маршрутах та що для цього потрібно

В області діє Порядок надання додаткової компенсації вартості проїзду
На Полтавщині пільговикам відшкодовують вартість проїзду автомусами на міжміських та міжобласних маршрутах. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
У ПОВА стверджують, що Полтавщина — єдина область в Україні, де повноцінно діє Порядок надання додаткової компенсації вартості проїзду пільговикам за рахунок обласного бюджету.
Одержати таку компенсацію за проїзд можуть:
- люди з інвалідністю внаслідок війни (100% знижка вартості проїзду);
- особи, які супроводжують людей з інвалідністю внаслідок війни І групи війни (100% знижка вартості проїзду);
- учасники бойових дій війни (100% знижка вартості проїзду);
- постраждалі учасники Революції Гідності війни (100% знижка вартості проїзду);
- діти з багатодітних сімей (100% знижка вартості проїзду);
- люди з інвалідністю та діти з інвалідністю (50% знижка вартості проїзду в період з 1 жовтня по 15 травня);
- особи, які супроводжують людей з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи) (50% знижка вартості проїзду в період з 1 жовтня по 15 травня);
- батьки загиблих військовослужбовців (50% знижка вартості проїзду);
- військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби (50% знижка вартості проїзду);
- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (100% знижка вартості проїзду);
- члени сімей людей, які перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС (100% знижка вартості проїзду).
Для отримання компенсації людям необхідно не пізінше, ніж через 12 місяців з дня поїздки, звернутися за місцем реєстрації або фактичним місцем проживання до управління соціального захисту населення і мати при собі:
- заяву та проїзний документ (фіскальний чек або електронний квиток), із зазначенням прізвища та ініціалів, номера посвідчення встановленого зразка;
- інформацію про користування пільгами за фактичним місцем проживання з органів Пенсійного фонду України (для пільговиків, які не зареєстровані в області, але фактично проживають);
- довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для пільговиків з числа внутрішньо переміщених осіб);
- члени сімей осіб, які перебувають в полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС — подають копію довідки Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконного позбавлення волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення АТО/ООС Служби безпеки України, щодо перебування осіб у полоні або осіб, які пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС.
Отримати компенсацію можна на особові рахунки у банківських установах або відділеннях Укрпошти за місцем проживання.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як у цьому році возитимуть кременчуцьких пільговиків на дачі та у скільки це обійдеться місту.