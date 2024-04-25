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Компенсація за проїзд пільговикам: кому саме, на яких маршрутах та що для цього потрібно

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 0

 

В області діє Порядок надання додаткової компенсації вартості проїзду

На Полтавщині пільговикам відшкодовують вартість проїзду автомусами на міжміських та міжобласних маршрутах. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

У ПОВА стверджують, що Полтавщина — єдина область в Україні, де повноцінно діє Порядок надання додаткової компенсації вартості проїзду пільговикам за рахунок обласного бюджету.

Одержати таку компенсацію за проїзд можуть:

  • люди з інвалідністю внаслідок війни (100% знижка вартості проїзду);
  • особи, які супроводжують людей з інвалідністю внаслідок війни І групи війни (100% знижка вартості проїзду);
  • учасники бойових дій війни (100% знижка вартості проїзду);
  • постраждалі учасники Революції Гідності війни (100% знижка вартості проїзду);
  • діти з багатодітних сімей (100% знижка вартості проїзду);
  • люди з інвалідністю та діти з інвалідністю (50% знижка вартості проїзду в період з 1 жовтня по 15 травня);
  • особи, які супроводжують людей з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи) (50% знижка вартості проїзду в період з 1 жовтня по 15 травня);
  • батьки загиблих військовослужбовців (50% знижка вартості проїзду);
  • військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби (50% знижка вартості проїзду);
  • члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (100% знижка вартості проїзду);
  • члени сімей людей, які перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС (100% знижка вартості проїзду).

Для отримання компенсації людям необхідно не пізінше, ніж через 12 місяців з дня поїздки, звернутися за місцем реєстрації або фактичним місцем проживання до управління соціального захисту населення і мати при собі:

  • заяву та проїзний документ (фіскальний чек або електронний квиток), із зазначенням прізвища та ініціалів, номера посвідчення встановленого зразка;
  • інформацію про користування пільгами за фактичним місцем проживання з органів Пенсійного фонду України (для пільговиків, які не зареєстровані в області, але фактично проживають);
  • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для пільговиків з числа внутрішньо переміщених осіб);
  • члени сімей осіб, які перебувають в полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС — подають копію довідки Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконного позбавлення волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення АТО/ООС Служби безпеки України, щодо перебування осіб у полоні або осіб, які пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС.

Отримати компенсацію можна на особові рахунки у банківських установах або відділеннях Укрпошти за місцем проживання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як у цьому році возитимуть кременчуцьких пільговиків на дачі та у скільки це обійдеться місту.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: пільговики проїзд компенсація пільгові перевезення
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