Компенсація за проїзд пільговикам: кому саме, на яких маршрутах та що для цього потрібно

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 0

На Полтавщині пільговикам відшкодовують вартість проїзду автомусами на міжміських та міжобласних маршрутах. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

У ПОВА стверджують, що Полтавщина — єдина область в Україні, де повноцінно діє Порядок надання додаткової компенсації вартості проїзду пільговикам за рахунок обласного бюджету.

Одержати таку компенсацію за проїзд можуть:

люди з інвалідністю внаслідок війни (100% знижка вартості проїзду);

особи, які супроводжують людей з інвалідністю внаслідок війни І групи війни (100% знижка вартості проїзду);

учасники бойових дій війни (100% знижка вартості проїзду);

постраждалі учасники Революції Гідності війни (100% знижка вартості проїзду);

діти з багатодітних сімей (100% знижка вартості проїзду);

люди з інвалідністю та діти з інвалідністю (50% знижка вартості проїзду в період з 1 жовтня по 15 травня);

особи, які супроводжують людей з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи) (50% знижка вартості проїзду в період з 1 жовтня по 15 травня);

батьки загиблих військовослужбовців (50% знижка вартості проїзду);

військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби (50% знижка вартості проїзду);

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (100% знижка вартості проїзду);

члени сімей людей, які перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС (100% знижка вартості проїзду).

Для отримання компенсації людям необхідно не пізінше, ніж через 12 місяців з дня поїздки, звернутися за місцем реєстрації або фактичним місцем проживання до управління соціального захисту населення і мати при собі:

заяву та проїзний документ (фіскальний чек або електронний квиток), із зазначенням прізвища та ініціалів, номера посвідчення встановленого зразка;

інформацію про користування пільгами за фактичним місцем проживання з органів Пенсійного фонду України (для пільговиків, які не зареєстровані в області, але фактично проживають);

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для пільговиків з числа внутрішньо переміщених осіб);

члени сімей осіб, які перебувають в полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС — подають копію довідки Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконного позбавлення волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення АТО/ООС Служби безпеки України, щодо перебування осіб у полоні або осіб, які пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС.

Отримати компенсацію можна на особові рахунки у банківських установах або відділеннях Укрпошти за місцем проживання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як у цьому році возитимуть кременчуцьких пільговиків на дачі та у скільки це обійдеться місту.