У Кременчуці жителі будинку шостий день без газу — «Кременчукгаз» обіцяє підключити сьогодні

Сьогодні, 14:39 Переглядів: 4

До «Кременчуцького Телеграфа» звернулися мешканці будинку на вулиці Небесної Сотні, 11 зі скаргою, що вони вже кілька днів живуть без газу. За їх словами, через проблеми з замиканням електропроводки, яка торкалася газової труби й нагрівала її, «Кременчукгаз» в аварійному порядку відключив газ.

— Потім нас змусили повторно писати заяву про підключення та ще й довелося за це заплатити. Втім, газу досі немає. І це вже 6-й день, — розповіла Юлія.

Редакція зв’язалася з підприємством та отримала офіційну відповідь, щодо ситуації, яка виникла в будинку № 11 на вулиці Небесної Сотні.

— 20 квітня до служби «104» ПрАТ «Кременчукгаз» звернулися мешканці будинку № 11 на вулиці Небесної Сотні та повідомили, що по стояку газова труба дуже гаряча. Аварійно-диспетчерська служба виїхала на місце та здійснила обстеження. Виявилося, що весь стояк перебуває під електричною напругою. Газорозподіл негайно припинили, — розповіла керівниця Центру обслуговування споживачів Олеся Джерелейко.

Вона додала, що згодом обслуговуюча цей житловий будинок компанія («Житлорембудсервіс» — ред.) виявила порушення в електропроводці та усунула його.

— Напруга була знята. Про це нам повідомили в усній формі. Проте, до нас ніхто не звертався із заявою про відновлення газорозподілу. Тільки сьогодні, 25 квітня, звернувся мешканець квартири цього будинку. Згідно з Кодексом ГРМ, ця послуга платна. Отож, чоловік сплатив на наш рахунок і ми сьогодні займаємося відновленням газорозподілу, — заявила Олеся Джерелейко.