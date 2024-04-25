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У Кременчуці жителі будинку шостий день без газу — «Кременчукгаз» обіцяє підключити сьогодні

Сьогодні, 14:39 Переглядів: 4

  

Газ відключили в аварійному порядку через замикання електропроводки

До «Кременчуцького Телеграфа» звернулися мешканці будинку на вулиці Небесної Сотні, 11 зі скаргою, що вони вже кілька днів живуть без газу. За їх словами, через проблеми з замиканням електропроводки, яка торкалася газової труби й нагрівала її, «Кременчукгаз» в аварійному порядку відключив газ.

— Потім нас змусили повторно писати заяву про підключення та ще й довелося за це заплатити. Втім, газу досі немає. І це вже 6-й день, — розповіла Юлія.

Редакція зв’язалася з підприємством та отримала офіційну відповідь, щодо ситуації, яка виникла в будинку № 11 на вулиці Небесної Сотні.

— 20 квітня до служби «104» ПрАТ «Кременчукгаз» звернулися мешканці будинку № 11 на вулиці Небесної Сотні та повідомили, що по стояку газова труба дуже гаряча. Аварійно-диспетчерська служба виїхала на місце та здійснила обстеження. Виявилося, що весь стояк перебуває під електричною напругою. Газорозподіл негайно припинили, — розповіла керівниця Центру обслуговування споживачів Олеся Джерелейко.

Вона додала, що згодом обслуговуюча цей житловий будинок компанія («Житлорембудсервіс» — ред.) виявила порушення в електропроводці та усунула його.

— Напруга була знята. Про це нам повідомили в усній формі. Проте, до нас ніхто не звертався із заявою про відновлення газорозподілу. Тільки сьогодні, 25 квітня, звернувся мешканець квартири цього будинку. Згідно з Кодексом ГРМ, ця послуга платна. Отож, чоловік сплатив на наш рахунок і ми сьогодні займаємося відновленням газорозподілу, — заявила Олеся Джерелейко.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчукгаз відключення газу аварійне відключення скарга
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