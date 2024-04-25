Надійна опора, вірний товариш: сьогодні у Кременчуці попрощалися зі снайпером Олександром Козловським

Сьогодні, 25 квітня, у Міському палаці культури Кременчук попрощався із полеглим захисником України Олександром Козловським. Народився чоловік 8 липня 1993 року у Кременчуці, навчався у Кременчуцькому ліцеї № 8, потім здобував професійно-технічну освіту в училищі. До лав Збройних сил України військовий приєднався 6 березня 2023 року. Певний час проходив військову підготовку за кордоном, а потім відправився у зону виконання бойових дій. Загинув військовий 12 серпня 2023 року, проте тривалий час вважався зниклим безвісти. Довгий час його тіло знаходилося на лінії фронту, і тільки нещодавно вдалося його ідентифікувати за генетичною експертизою.
Друзі згадують Олександра як веселого та щирого товариша, який міг прийти на допомогу у будь-якій ситуації.
Попрощатися з Олександром прийшло багато людей — рідні, знайомі, близькі друзі, сусіди. Зі сльозами на очах свого учня згадує і вчителька Олександра, Ніна Іванівна. Говорить, він був найменшим у класі, але усі його дуже любили й поважали.
Поділилася спогадами про Олександра і його подруга Сніжана. Говорить, певний час жили по сусідству, гуляли в одній компанії.
Перед відправленням у зону бойових дій, загиблий пройшов базовий курс підготовки та опанував військову спеціальність, служив на посаді стрільця-снайпера аеромобільного відділення, розповідає військовослужбовець з позивним «Лиман».
Після прощання панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали захисника на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
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