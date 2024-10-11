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У Мінфіні порахували, скільки коштів отримає державний бюджет від підвищення податків

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Законопроєкт про підвищення військового збору з 1,5% до 5% законодавці ухвалили вчора

Верховна Рада на засіданні 10-го жовтня ухвалила законопроєкт № 11416д, який вніс зміни до Податкового кодексу України та інших законів щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. У ньому передбачається збільшення низки податків та зборів, насамперед військового збору — з 1,5% до 5%.

За оцінками Міністерства фінансів, додаткові надходження до зведеного бюджету від збільшення податків становитимуть:

  • у 2024 році — 21,6 млрд грн (з яких до держбюджету — 21,5 млрд грн, а до місцевих — 0,1 млрд грн);
  • у 2025 році — 141,1 млрд грн (з яких до держбюджету — 133,0 млрд грн, а до місцевих — 8,1 млрд грн).
— Водночас додаткова потреба у фінансуванні Сил оборони у 2024 році становить майже 500 млрд грн. І саме неподаткові ресурси (збільшення внутрішніх запозичень) є основним джерелом для покриття зазначеної вище потреби, - йдеться у повідомленні міністерства.

У Мінфіні нагадали, що всі невійськові видатки держбюджету, зокрема соцвиплати, програми підтримки економіки, зарплати вчителів та лікарів, фінансуються виключно за підтримки міжнародних партнерів України. Однак кошти міжнародної допомоги не можна використовувати на фінансування потреб оборони.

Верховна Рада ухвалила закон про підвищення податків: для військових зробили виняток

Нагадаємо, при ухваленні законопроєкту № 11416д парламентарі проголосували за правку до законопроєкту, яка робить виключення для військовослужбовців й залишає для них військовий збір на теперішньому рівні — 1,5%.

Раніше ми писали, що наприкінці жовтня українці можуть отримати зменшену зарплату через підвищення військового збору. Про це попередив нардеп Ярослав Железняк. Очікується, що після схвалення парламентом президент підпише закон про підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Закон набуде чинності заднім числом — з 1-го жовтня.

Напередодні голосування у парламенті Міністерство фінансів пояснило, навіщо уряд пропонує підвищити деякі податки, зокрема військовий збір.

У Мінфіні зазначили, що всі зібрані податки в державному бюджеті спрямовуються на фінансування сектору безпеки та оборони. Проте навіть цих коштів не вистачає, тому дефіцит покривається з інших джерел, включаючи неподаткові доходи та внутрішні запозичення.

«Кременчуцький Телеграф» також писав, що близько 58% усіх витрат з державного бюджету України йде на забезпечення армії. Саме тому уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону.

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Усі зібрані податки в держбюджеті спрямовуються на сектор безпеки та оборони – Мінфін

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Понад 58% усіх витрат з державного бюджету України йде на забезпечення армії

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Власним коштом Україна фінансує лише армію - все інше утримується за рахунок міжнародної допомоги

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Автор: Віктор Крук
Теги: Держбюджет податки Мінфін оборона законопроєкт військовий збір
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