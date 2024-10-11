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Нове управління Міноборони за перші місяці роботи поновило права понад 850 військових

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 174

 

Центральне управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони працює лише 4 місяці

Центральне управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони України за перші 4 місяці діяльності поновило права 851 військового та 57 родин захисників.

Про це інформує Міністерство оборони України.

Загалом опрацьовано 965 звернень та запитів щодо невиплати грошового забезпечення та одноразової допомоги, питань звільнення з військової служби, надання інформації про документи для отримання пільг тощо.

Фахівці надіслали понад 500 запитів і листів у різні інстанції, здійснили 9 службових перевірок та 2 розслідування. У деяких випадках вони виявили ознаки злочинів, про які повідомили відповідні органи.

 

Як розповів начальник Центрального управління захисту прав військовослужбовців Міноборони Володимир Лагута, колектив працює з такими основними причинами виникнення порушення прав, як неправомірні дії посадовців і командирів, прогалини законодавства та правова необізнаність військовослужбовців.

Робота управління ведеться за трьома напрямами:

  • права військовослужбовців,
  • права членів сімей військовослужбовців,
  • питання дотримання гендерної рівності.
- Особлива увага приділяється проблемам, що мають системний і масовий характер або стосуються дискримінації за ознакою статі. За ними можуть проводитися службові перевірки чи службові розслідування, - йдеться у повідомленні.

За потреби фахівці управління готують необхідні зміни до нормативних документів. Зокрема, було розроблено новий порядок подання та розгляду рапортів, який спрощує цю процедуру для військовослужбовців, у тому числі через застосунок «Армія+».

Крім того, постійно ведеться моніторинг інтернет-простору, щоб оперативно виявляти порушення, про які не було повідомлено органи державної влади.

- Ми розуміємо, що військовослужбовці не завжди звертаються безпосередньо до органів влади, але інформація про порушення їхніх прав може з’являтися в соцмережах від родичів чи громадських організацій. Завдяки моніторингу інтернет-простору в одній із бригад нам вдалося виявити системне порушення та відновити права близько 50 захисників, — зазначив Володимир Лагута.

У Міноборони зазначають, що більшість фахівців управління мають як бойовий досвід, так і юридичну освіту, а третина — чинні адвокатські посвідчення.

- Фактично в Міноборони створено центр експертизи із захисту прав військовослужбовців і їхніх сімей, що дозволяє оперативно реагувати на системні порушення та запобігати їх повторенню в майбутньому, - зазначають у Міністерстві оборони.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони захист права військовослужбовці
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