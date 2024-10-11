Нове управління Міноборони за перші місяці роботи поновило права понад 850 військових

Центральне управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони України за перші 4 місяці діяльності поновило права 851 військового та 57 родин захисників.
Про це інформує Міністерство оборони України.
Загалом опрацьовано 965 звернень та запитів щодо невиплати грошового забезпечення та одноразової допомоги, питань звільнення з військової служби, надання інформації про документи для отримання пільг тощо.
Фахівці надіслали понад 500 запитів і листів у різні інстанції, здійснили 9 службових перевірок та 2 розслідування. У деяких випадках вони виявили ознаки злочинів, про які повідомили відповідні органи.
Як розповів начальник Центрального управління захисту прав військовослужбовців Міноборони Володимир Лагута, колектив працює з такими основними причинами виникнення порушення прав, як неправомірні дії посадовців і командирів, прогалини законодавства та правова необізнаність військовослужбовців.
Робота управління ведеться за трьома напрямами:
За потреби фахівці управління готують необхідні зміни до нормативних документів. Зокрема, було розроблено новий порядок подання та розгляду рапортів, який спрощує цю процедуру для військовослужбовців, у тому числі через застосунок «Армія+».
Крім того, постійно ведеться моніторинг інтернет-простору, щоб оперативно виявляти порушення, про які не було повідомлено органи державної влади.
У Міноборони зазначають, що більшість фахівців управління мають як бойовий досвід, так і юридичну освіту, а третина — чинні адвокатські посвідчення.
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