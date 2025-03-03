Минулого року середня зарплата в Україні зросла на понад 23%: де заробляють найбільше

Вчора, 21:01 Переглядів: 188

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у 2024 році зросла на 23,1% та склала 21 473 грн. У доларовому еквіваленті вона зросла на 12,1% до 535 доларів, перевищивши довоєнний рівень. Реальне зростання зарплат торік перевищило рівень інфляції.

За даними Державної служби статистики, найвищі зарплати отримують працівники сфери «Інформація та телекомунікації», де зареєстровано зростання на 38,2% — до 52 457 грн.

На другому місці працівники сфери «Фінансова та страхова діяльність», де середня зарплата становить 41 384 грн (зростання на 20,3%).

А на третьому місці доходи фахівців у сфері «Професійна, наукова та технічна діяльність» — 29 200 грн (зростання на 24,7%).

Середні зарплати чиновників центральних держорганів у грудні зросли до 80 тисяч гривень: у кого найбільше

У сфері «Державне управління та оборона» зарплата зросла на 24,4% і досягла 29 099 грн.

Найнижчими залишаються зарплати в освітян — у середньому 14 593 грн (зростання на 17,3%).

За підрахунками Держстату, середня зарплата в Україні у 2024 році в доларовому еквіваленті зросла на 12,1% і склала 535 доларів. Це вже вище довоєнного рівня — у 2021 році середня зарплата у доларовому еквіваленті становила 514 доларів.

У Держстаті зазначають, що реальне зростання зарплат значно випереджає рівень інфляції, адже у 2024 році реальні зарплати (без врахування інфляції) зросли на 16,6% і у більшості сфер економіки вони вже перевищили довоєнний рівень.

Зарплати топпосадовців пропонують обмежити розміром виплат військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12316, який передбачає внесення змін до закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо обмеження розмірів заробітної плати деяким категоріям осіб в умовах дії воєнного стану. Він розроблений з метою обмеження розмірів зарплат топпосадовцям об’єктів державної владності, органів державної влади та місцевого самоврядування для перенаправлення бюджетних коштів на потреби фінансування сектору безпеки та оборони України.

Віталій Малецький задекларував понад 1,1 млн грн зарплати за 2023 рік

«Кременчуцький Телеграф» нещодавно писав, що зарплати чиновників центральних державних органів, місцевих держадміністрацій та судової влади України у грудні минулого року зросли до 80 тис. грн.

Середня зарплата в Україні у 2024 році становитиме майже 22 тисячі гривень — Кабмін

Ми також писали про рівень зарплат та пенсій суддів, аналізуючи їхні декларації. Одні з найвищих зарплат мають судді Конституційного суду України. Наприклад, суддя КСУ Оксана Грищук за минулий рік задекларувала зарплату в розмірі 4 млн 309 тис. 987 грн. Це понад 359 тис. грн щомісячно.

Скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії — дані з декларацій

Згідно з оновленим макропрогнозом Кабміну, середня зарплата в Україні 2025 року перевищить 24,3 тисячі гривень. У 2026 році середня зарплата становитиме майже 28,2 тисячі гривень, а у 2027-му — 32,5 тисячі гривень.