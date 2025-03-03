У Горішніх Плавнях розшукують зниклу безвісти Кіру Куімову (розшук припинено)

Вчора, 20:44 Переглядів: 474

Близько 16.00 дівчинка пішла з дому до магазину і не повернулася

У горішніх Плавнях розшукують зниклу безвісти 12-річну Кіру Куімову. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління поліції.

За словами матері дівчинки, сьогодні, 3 березня близько 16.00 Кіра пішла з дому до магазину і не повернулася. При собі мобільного телефону у дівчинки немає. Раніше вона вже неодноразово йшла з дому. Може перебувати в Кременчуці чи рухатися маршрутними транспортними засобами в різних напрямках.

Прикмети дівчинки: зріст 145 см, худорлява статура, темно-русе волосся. Була одягнена у чорні штани, чорні кросівки, бежеву куртку з капюшоном.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце знаходження дитини, терміново повідомити на спецлінію 102 або за телефоном 0733173677.

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У поліції повідомили, що дівчинку знайшли. Наразі із нею усе добре.