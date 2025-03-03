Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У вівторок, 4 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 5.30 до 18.00
- пров. Абрикосовий, 1-25/28
- пров. Залізничний, 2/14-25/24
- вул. Локомотивна, 42,44
- вул. Межова, 14/20
- вул. Новомежова, 12/20-14А
- пров. Фруктовий, 3-12/2
- туп. Фруктовий, 3,5,7
- вул. Черниша, 2/17-16А
- вул. Юрія Руфа, 7-50
- вул. Салганна, 14.
З 8.00 до 17.00
- вул. Басейна, 23-42
- вул. Батуринська, 20/20-29
- пров. Веселий, 10
- пров. Військовий, 1/12-18
- вул. В’ячеслава Чорновола, 46/1-83
- пров. В’ячеслава Чорновола, 7,10,15
- пров. Володимира Кисельова, 29/2
- вул. Єднання України, 14-35
- вул. Івана Франка, 29-33
- вул. Ігоря Сердюка, 27,31/16
- вул. Кільцева, 12-34
- вул. Київська, 64-121
- вул. Кооперативна, 112А-127Б
- вул. Лебедина, 2,4,6
- пр. Лебединий, 1,4
- вул. Лейтенанта Покладова, 11/29
- вул. Лікаря Парнети
- вул. Миколаївська, 1А-12
- вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
- вул. Миколи Пирогова, 7-34/125
- вул. Миру
- вул. Миру, 13-37
- вул. Небесної Сотні, 4/1,6/20
- вул. Новоіванівська, 2/25-28
- вул. Олеся Гончара, 62А-81
- просп. Лесі Українки
- просп. Лесі Українки, 18
- вул. Перекопська, 40
- просп. Свободи, 110,112,114,120/25
- вул. Редутна, 94
- вул. Червона Гірка
- вул. Червона Гірка, 1-37А
- вул. Чередницька, 93-120
- вул. Шевченка, 15-19/3.
З 8.00 до 19.00
З 8.00 до 20.00
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- пров. Веселий, 10
- вул. Івана Франка, 29-33
- вул. Київська, 64-121
- просп. Полтавський
- просп. Полтавський, 277-281
- с. Мала Кохнівка
- с. Придніпрянське
- с. Потоки
- с. Соснівка
- вул. Перекопська, 40
- вул. Ярова, 1-7.
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