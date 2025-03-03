Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 20:02 Переглядів: 1

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, 4 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00

  • пров. Абрикосовий, 1-25/28
  • пров. Залізничний, 2/14-25/24
  • вул. Локомотивна, 42,44
  • вул. Межова, 14/20
  • вул. Новомежова, 12/20-14А
  • пров. Фруктовий, 3-12/2
  • туп. Фруктовий, 3,5,7
  • вул. Черниша, 2/17-16А
  • вул. Юрія Руфа, 7-50
  • вул. Салганна, 14.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Басейна, 23-42
  • вул. Батуринська, 20/20-29
  • пров. Веселий, 10
  • пров. Військовий, 1/12-18
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 46/1-83
  • пров. В’ячеслава Чорновола, 7,10,15
  • пров. Володимира Кисельова, 29/2
  • вул. Єднання України, 14-35
  • вул. Івана Франка, 29-33
  • вул. Ігоря Сердюка, 27,31/16
  • вул. Кільцева, 12-34
  • вул. Київська, 64-121
  • вул. Кооперативна, 112А-127Б
  • вул. Лебедина, 2,4,6
  • пр. Лебединий, 1,4
  • вул. Лейтенанта Покладова, 11/29
  • вул. Лікаря Парнети
  • вул. Миколаївська, 1А-12
  • вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
  • вул. Миколи Пирогова, 7-34/125
  • вул. Миру
  • вул. Миру, 13-37
  • вул. Небесної Сотні, 4/1,6/20
  • вул. Новоіванівська, 2/25-28
  • вул. Олеся Гончара, 62А-81
  • просп. Лесі Українки
  • просп. Лесі Українки, 18
  • вул. Перекопська, 40
  • просп. Свободи, 110,112,114,120/25
  • вул. Редутна, 94
  • вул. Червона Гірка
  • вул. Червона Гірка, 1-37А
  • вул. Чередницька, 93-120
  • вул. Шевченка, 15-19/3.

З 8.00 до 19.00

  • туп. Урожайний, 2.

З 8.00 до 20.00

  • вул. Горліса-Горського, 3-10
  • пров. Веселий, 10
  • вул. Івана Франка, 29-33
  • вул. Київська, 64-121
  • просп. Полтавський
  • просп. Полтавський, 277-281
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Придніпрянське
  • с. Потоки
  • с. Соснівка
  • вул. Перекопська, 40
  • вул. Ярова, 1-7.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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