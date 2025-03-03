На Полтавщині підприємець заборгував майже 5 млн грн зарплати працівникам: він постане перед судом

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 118

Упродовж травня-липня 2023 року без зарплати були 117 працівників підприємства

На Полтавщині судитимуть колишнього керівника підприємства, який протягом кількох місяців не виплачував своїм працівникам зарплату. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, упродовж травня-липня 2023 року експосадовець залишив без зарплати 117 працівників підприємства. Борг перед колективом сягнув майже 5 мільйонів гривень.

Як зазначила у висновку судова економічна експертиза, у цей час підприємство мало гроші, аби вчасно розрахуватися з працівниками.

Судитимуть колишнього керівника підприємства за безпідставну невиплату заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинену умисно (ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, минулого року працівникам кременчуцького підприємства виплатили зарплату після відкриття кримінального провадження.