На Полтавщині підприємець заборгував майже 5 млн грн зарплати працівникам: він постане перед судом

На Полтавщині судитимуть колишнього керівника підприємства, який протягом кількох місяців не виплачував своїм працівникам зарплату. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
За даними правоохоронців, упродовж травня-липня 2023 року експосадовець залишив без зарплати 117 працівників підприємства. Борг перед колективом сягнув майже 5 мільйонів гривень.
Як зазначила у висновку судова економічна експертиза, у цей час підприємство мало гроші, аби вчасно розрахуватися з працівниками.
Судитимуть колишнього керівника підприємства за безпідставну невиплату заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинену умисно (ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, минулого року працівникам кременчуцького підприємства виплатили зарплату після відкриття кримінального провадження.
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