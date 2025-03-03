На одному з комунальних підприємств Кременчука зміниться керівник

Вчора, 22:00 Переглядів: 206

До липня 2024 року Олександра Стеценко займалась підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі продуктами

Кременчуцьке комунальне підприємство «Ринкова площа» ймовірно очолить Олександра Стеценко. Директорка відповідного підприємства Юлія Писаренко вже звільнилась. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій.

За даними YouControl, до липня 2024 року Олександра Стеценко займалась підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі продуктами. Як вказано у декларації, прибуток жінки склав 5 млн 752 тис. 405 гривень.

Нагадаємо, керівник департаменту у справах сімей та дітей Ігор Штефан став радником міського голови Кременчука.