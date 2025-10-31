На Полтавщині висадили 10 тисяч сіянців сосни й дуба на місці лісової пожежі

Сьогодні, 18:03

На Полтавщині лісівники ДП «Ліси України» відновлюють ліс, знищений торік пожежею. Близько 2 гектарів мішаного лісу висадили на території Чалівського лісництва неподалік Полтави. Про це повідомили у пресслужбі держпідприємства.

Відновлення згорілих ділянок є одним зі стратегічних завдань компанії. Лісівники висаджують сіянці хвойних і листяних порід, додаючи плодові дерева та чагарники, щоб сформувати стійкі до вогню й шкідників насадження.

До роботи долучилися студенти полтавських вишів і народні депутати. Серед учасників — 19-річна Аліна Лейбель, студентка Харківського національного університету ім. Каразіна, яка бере участь у висадці лісу вже п’ятий рік поспіль.

«Вважаю, що садити ліс під час війни особливо важливо. Нам тут жити. І коли повернуться захисники, їм буде приємно бачити, що лісівники зберегли й примножили ліс», — сказала дівчина.

У межах акції висадили близько 10 тисяч сіянців сосни та дуба звичайного. Захід відбувся у межах реалізації президентської програми «Зелена країна», яка передбачає висадження одного мільярда дерев в Україні.

Нагадаємо, торік пожежа у Новосанжарському та Малоперещепинському лісництвах спалахнула 15 вересня, а остаточно ліквідувати її вдалося 28 вересня. Причиною загоряння рятувальники називають людську недбалість — хтось зі місцевих жителів підпалив сухостій у себе на подвір'ї, а вогонь перекинувся на лісовий масив.

Під час цієї пожежі полум’я дісталося й до будинків — вогонь пошкодив 26 житлових будинків і 24 господарчі споруди. Мешканців деяких сіл Новосанжарської громади евакуювали та надали необхідну допомогу.

Вогонь пройшов понад 700 га лісової території. На допомогу приїздили рятувальники з Черкаської та Вінницької областей. Було залучено 4 пожежні потяги та близько 80 одиниць техніки, зокрема й із сільгосппідприємств.

Після ліквідації пожежі лісівники показали наслідки масштабного загоряння.