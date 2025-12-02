У Полтаві взяли під варту поліціянта, який п'яним на смерть збив двох 17-річних сестер

У Полтаві взяли під варту поліціянта, який у неділю в нетверезому стані збив на смерть двох 17-річних сестер. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Запобіжний захід обирали у Шевченківському райсуді Полтави. Суд задовольнив клопотання прокурора та призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, подія сталася 30 листопада у Карлівці. Відомо, що загиблі дівчата йшли узбіччям дороги, коли на них наїхав автомобіль. Після ДТП водій спочатку втік, але згодом повернувся. За попередньою інформацією, він був напідпитку.

На місце аварії оперативно виїхали слідчі ДБР. Правоохоронця затримали та повідомили йому про підозру за ч.4 ст.286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох людей. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Учора водієві правоохоронці повідомили про підозру.