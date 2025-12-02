Глобинська громада змінює графік роботи на різдвяні свята

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 200

У Глобинській громаді на Кременчуччині змінюють графік роботи на різдвяні свята. Про це повідомляють у пресслужбі громади з посиланням на розпорядження очільника Глобинської міськради Станіслава Джуся.

Згідно з першим розпорядженням, з 22 по 26 грудня 2025 року тривалість робочого тижня скорочується до 32 годин, а четвер, 25 грудня, оголошено вихідним днем. Керівникам комунальних підприємств та закладів рекомендовано встановити аналогічний режим роботи для своїх працівників.

Друге розпорядження стосується працівників виконавчих органів міської ради. Робочий день із п’ятниці, 26 грудня, перенесено на суботу, 6 грудня 2025 року.

У міській раді просять жителів громади врахувати ці зміни та за потреби завчасно спланувати відвідування установ та комунальних служб у зазначені дні.

Схоже рішення у громаді приймали і весною: понеділок після Великодня у Глобинській громаді був вихідним днем.

Зауважимо, що хоч Різдво в Україні і є державним святом, в умовах воєнного стану вихідні на державні свята не надаються.