«Хотіли зустрітися великою спортивною родиною, але не судилося» — Кременчук попрощався з Віктором Кобзистим

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 2 620

Десятки людей, які знали баскетболіста та тренера особисто, прийшли провести спортсмена в останню путь. Загинув Віктор від російської ракети у Львові. «Був непересічною людиною», — кажуть друзі баскетболіста

Сьогодні, 2 січня, у Свято-Миколаївському соборі відслужили заупокійну панахиду за баскетболістом та тренером Віктором Кобзистим. Чоловіку було 44 роки. Загинув спортсмен 29 грудня від влучання російської ракети у будинок у Львові. На прощання прийшло чимало містян, які добре знали Віктора особисто.

Про спортивну та тренерську кар'єру

Віктор Кобзистий грав за збірну України на Чемпіонаті Європи у 2001 та 2005 роках. Був у складі баскетбольних клубів «Нафтохімік» (Кременчук), ЦСКА-Ріко Київ, «Азовмаш» (Маріуполь), «Дніпро» та «Будівельник» Київ. Чемпіон України (2011), віцечемпіон України (2010), учасник двох Універсіад (2003, 2005) Влітку 2011 року завершив спортивну кар'єру та став тренером.

Працював асистентом головного тренера київського «Будівельника», головним тренером кам’янського «ДніпроАЗОТа». Був президентом баскетбольного клубу «Кремінь». В цьому сезоні повернуся до тренерської роботи, очоливши столичне «Динамо» в жіночій Суперлізі. Залишив посаду у середині листопада. Згодом Віктор Кобзистий переїхав до Львова, де працював як баскетбольний функціонер.

Директорка Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технічна академія імені А. С. Макаренка» Леся Крупіна розповідає, Віктор хоч і навчався на вчителя молодших класів, втім ніколи не полишав мрії стати відомим спортсменом.

— Він навчався у нашому закладі. Це було тоді, коли ще не було відділення фізичного виховання. Він поєднував навчання, та своє захоплення спортом. Навчався на відділенні початкової освіти. Він був сумлінним та старанним студентом. Мав спортивну мету, впевнено до неї йшов. Світла людина, — каже директорка коледжу.

Про людяність хлопця за часів навчання розповідає його класна керівниця Тетяна Ярова. Жінка, не стримуючи сліз, запевняє, що до Віктора завжди тягнулися діти.

— Ми прийшли провести Віктора в останню путь. Для нас це було неочікувано. У цьому році 25 років, як його група закінчила училище. Не зібралися, бо війна, але підтримували зв’язок. Вітя завжди був веселий, товариський, добрий. Ми його запам’ятаємо кращим з людей. Його діти завжди любили. Таких людей мало, — говорить Тетяна Ярова.

З Віктором Кобзистим прийшли попрощатися і його друзі по спортивній кар'єрі. Журналіст Олександр Моторний зіграв не один баскетбольний матч із товаришем. Чоловік розповідає, планували зустрітися великою спортивною компанією. Досі телефон «пам’ятає» дзвінок від Віктора. Розмовляли друзі востаннє за три дні до загибелі Кобзистого.

— Ми називали їх малими тоді. У нас була команда трішки старша. Але це все в одному залі було, ми постійно перетиналися на тренуваннях, у спортивних таборах. Ми тоді всі були командою «КрАЗу». Ми приятелювали, були гарними товаришами. За три дні до загибелі ми говорили телефоном, у нас був великий план — зустрітися компанією. Планували зустріч у Львові. Вийшло так, що не зустрінемося з ним більше, — говорить Олександр Моторний.

Тренер Віктора Кобзистого констатує — війна знищила кращого з людей, талановитого та завзятого спортсмена.

— Прекрасний гравець, прекрасна людина. Це велика втрата. Хлопець умів все — в 15 років виходив на майданчик у складі команди майстрів. Одразу отримав звання Кандидата у майстри спорту. Війна знищила його. Дуже шкода. Його головний вчитель, наставник телефонував мені з Самари, і просто плакав, — говорить Анатолій Івакін.

Нагадаємо, окрім кар'єри баскетбольної, Віктор Кобзистий був директором Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи № 2. Але, у 2020 році через корупційний скандал з приводу подвійної оплати будівельних робіт (заміни вікон — ред.), Віктора Кобзистого звільнили. Тоді вихованці школи та викладачі виходили на мітинги на підтримку директора. Віктор Кобзистий позивався до управління спорту. У 2021 році Автозаводський суд поновив директора на посаді, та зобов’язав стягнути середню заробітню плату за час вимушеного прогулу, виплатити компенсацію за завдану моральну шкоду. Згодом ДЮСШ № 2, де Віктор Кобзистий працював керівником, реорганізували.

Мер міста Віталій Малецький на прощання у Свято-Миколаївський собор не прийшов. Поховали Віктора Кобзистого на Свіштовському кладовищі.