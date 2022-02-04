9 кіл пекла: ексдиректор ДЮСШ-2 Кобзистий виграв у Полтавському апеляційному суді

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Полтавський апеляційний суд задовільний скаргу ексдиректора ДЮСШ-2 Віктора Кобзистого щодо зміни сторони виконавчого провадження (замість КДЮСШ №2 визнати ДЮСШ ім Кисельова, який є правонаступником спортивної школи). Ухвалу Автозаводського суду від 23 вересня 2021 року скасували та ухвалили нове судове рішення.

Боротьба між управлінням спорту Кременчука та колишнім директором Дитячо-юнацької спортивної школи №2 Віктором Кобзистим триває у суді не один рік. Спочатку суддя Сергій Нестеренко Автозаводського районного суду ухвалив рішення про поновлення Кобзистого на посаді й виплати компенсації. У разі якщо такої посади немає, йому мали запропонувати аналогічну посаду у новоствореній школі.

Віктора Кобзистого поновили на посаді директора ДЮСШ №2, коли всіх працівників вже перевели до ДЮСШ. Проте він не отримав відшкодування заробітної плати за час вимушеного прогулу, тому через суд намагався довести, що ДЮСШ ім Кисельова є правонаступником КДЮСШ №2. Але суддя Автозаводського районного суду Сергій Нестеренко не побачив підстав для зміни боржника у виконавчому провадженні й відмовив Кобзистому у задоволенні заяви.

Кобзистий не погодився з даною ухвалою й подав апеляційну скаргу.

- Доводи апеляційної скарги ґрунтуються на тому, що згідно передавального акту від 10.03.2021 усі зобов`язання КДЮСШ №2 перед кредиторами, усі права та обов`язки, а також усі активи та пасиви перейшли до правонаступника – КМ ДЮСШ, що є підставою для заміни сторони виконавчого провадження. В рамках виконавчого провадження було встановлено відсутність у боржника рухомого та нерухомого майна, закриття усіх рахунків боржника та зняття його з обліку в усіх контролюючих органах. Вважає, що такі дії Кременчуцької міської ради разом з підпорядкованими їй підрозділами спрямовані на уникнення виконання рішення суду в частині стягнення на його користь середнього заробітку та моральної шкоди при тому, що реорганізація боржника не може використовуватися учасниками цивільних відносин для уникнення сплати боргу або виконання судового рішення про стягнення коштів, яке набрало законної сили, - йдеться у постанові суду.

Розглянувши справу, Полтавський апеляційний суд постановив задовольнити апеляційну скаргу Віктора Кобзистого.

Ухвалу Автозаводського районного суду постановили скасувати та ухвалити у справі нове судове рішення. Заяву Кобзистого про заміну сторони виконавчого провадження - задовольнити.

- Замінити боржника – КМ КДЮСШ №2 у виконавчому провадженні ВП № 65466054 з примусового виконання виконавчого листа № 524/4442/20, виданого 12.05.2021 Автозаводським районним судом Кременчука, про стягнення з КМ КДЮСШ №2 на користь Кобзистого середнього заробітку за час вимушеного прогулу за період з 24 червня 2020 року по 26 березня 2021 року включно в розмірі 141 242,59 грн, коштів у відшкодування моральної шкоди у розмірі 5 000 грн та коштів у повернення сплаченого судового збору у розмірі 84,08 грн, його правонаступником – КМ ДЮСШ. Стягнути з КМ ДЮСШ на користь Кобзистого 1 454 грн понесеного судового збору за подання апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції, - йдеться у постанові Полтавського апеляційного суду.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду протягом 30 днів з дня складення повного судового рішення.