Вчора у Горішніх Плавнях впіймали шахрая, який переховувався з 2019 року

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 342 Коментарів: 2

Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі

Оперативники Горішніх Плавнів, згідно ухвали суду затримали чоловіка, який підозрюється у вчиненні на території Полтавщини ряду шахрайств. Фігурант переховувався від правосуддя з 2019 року. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

- По завершенню розслідування за ч.2 ст. 190 ККУ (Шахрайство), де фігурантом є 28-річний мешканець Горішніх Плавнів, слідчі направили справу до суду. Однак підсудний ігнорував судові засідання та переховувався від правосуддя з 2019 року. Відповідно до рішення Полтавського районного суду, поліцейські відділу №2 (м. Горішні Плавні) знайшли та затримали підсудного, який переховувався у місті Лохвиця. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави в сумі 49620 гривень, - розповів Олександр Холондович, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького райуправління поліції.

Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.