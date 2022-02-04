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Вчора у Горішніх Плавнях впіймали шахрая, який переховувався з 2019 року

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 342 Коментарів: 2

 

Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі

Оперативники Горішніх Плавнів, згідно ухвали суду затримали чоловіка, який підозрюється у вчиненні на території Полтавщини ряду шахрайств. Фігурант переховувався від правосуддя з 2019 року.  Про це повідомили у пресслужбі поліції.

- По завершенню розслідування за ч.2 ст. 190 ККУ (Шахрайство), де фігурантом є 28-річний мешканець Горішніх Плавнів, слідчі направили справу до суду. Однак підсудний ігнорував судові засідання та переховувався від правосуддя з 2019 року. Відповідно до рішення Полтавського районного суду, поліцейські відділу №2 (м. Горішні Плавні) знайшли та затримали підсудного, який переховувався у місті Лохвиця. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави в сумі 49620 гривень, - розповів Олександр Холондович, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького райуправління поліції.

Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

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Автор: Філіп Мостовий
Теги: шахрайство шахрай Горішні Плавні Лохвиця поліція Полтавщини
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Коментарі: 2

912
evil:
Сьогодні, 08:15

Яке покарання було призначено іншому шахраю? Колишньому головному бухгалтеру виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за завдання матеріальної шкоди громаді на понад 2 млн 700 тис. грн по ч. 2 ст. 367 КК України? 

Пшик? 


5 0
6
Бывалый:
Сьогодні, 08:40

Может журналисты займутся этим вопросом, так интересно 


0 0

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