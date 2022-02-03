Сьогодні коронавірусом захворіли 24 дитини та 237 дорослих кременчужан

Вчора, 22:15 Переглядів: 415

Сьогодні, 3-го лютого, в Кременчуці зареєстрували 259 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба мерії.

Захворіли 138 жінок віком від 19 до 78 років, 97 чоловіків віком від 20 до 84 років, 22 дитини віком від 1 до 17 років та 2 дитини першого року життя.

Із них 245 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 14 - лікуються в інфекційних шпиталях, із них 4 вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 111 пацієнтів.

Одужало 17 кременчужан.

На жаль, померла 61-річна невакцинована жінка.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 20 020 випадків хвороби: одужало 17 794, померло 679.