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У Кременчуці підлітки «взяли покататися»‎ Touareg у мами товариша

Сьогодні, 18:53 Переглядів: 360 Коментарів: 1

 

Попередити про це жінку вони забули

У Кременчуці двоє малолітніх хлопців викрали Volkswagen Touareg. Про це повідомила пресслужба поліції.

Сьогодні, 3-го лютого, близько 9.00, до Кременчуцького райуправління поліції за допомогою звернулася 35-річна жінка у якої викрали її Volkswagen, припаркований поблизу багатоповерхівки на Молодіжному.

- Оперативникам досить швидко вдалося встановити місце перебування позашляховика. Автомобіль виявили в одному із гаражних кооперативів Молодіжного. А за кілька годин вдалося встановити і причетних до вчинення правопорушення осіб. Ними виявилися двоє хлопців 12-ти та 13-ти років. На часі із хлопцями працюють слідчі та ювенальні поліцейські, - розповів Олександр Холондович, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького райуправління поліції.

За попередніми даними слідства, один із юних правопорушників прийшов у гості до свого товариша та непомітно викрав ключі від автівки його матері. Потім, як стемніло, він разом з іншим знайомим викрав автівку та залишив її в одному із гаражних кооперативів.

За фактом вчинення кримінального правопорушення слідчий розпочав кримінальне провадження за ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Обставини та причини вчинення злочину з’ясовує слідство.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: угон викрадення авто
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Коментарі: 1

137
Oleg Olimp:
Сьогодні, 19:11

Таких друзей за буй и в музей


4 0

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