У Кременчуці підлітки «взяли покататися»‎ Touareg у мами товариша

У Кременчуці двоє малолітніх хлопців викрали Volkswagen Touareg. Про це повідомила пресслужба поліції.
Сьогодні, 3-го лютого, близько 9.00, до Кременчуцького райуправління поліції за допомогою звернулася 35-річна жінка у якої викрали її Volkswagen, припаркований поблизу багатоповерхівки на Молодіжному.
За попередніми даними слідства, один із юних правопорушників прийшов у гості до свого товариша та непомітно викрав ключі від автівки його матері. Потім, як стемніло, він разом з іншим знайомим викрав автівку та залишив її в одному із гаражних кооперативів.
За фактом вчинення кримінального правопорушення слідчий розпочав кримінальне провадження за ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Обставини та причини вчинення злочину з’ясовує слідство.
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