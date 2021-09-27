Другий сезон Кобзистий vs Управління спорту: директора КДЮСШ №2 продовжують «футболити»

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Минулого тижня Автозаводський районний суд завершив розгляд справи в якій директор КДЮСШ №2 Віктор Кобзистий позивався до Управління молоді та спорту.

Зміну боржника (замість КДЮСШ №2 – ДЮСШ) у виконавчому провадженні та виплату середньої зарплати суд розглядав близько 4 місяців. За цей час спортивна школа змінила назву, додавши приставку імені Олімпійського чемпіона Володимира Кисельова.

Нагадаємо, що згідно з рішенням Автозаводського районного суду, Віктора Кобзистого поновили на посаді з виплатою середнього заробітку у розмірі 141 242 грн.

У суді з’ясувалося, що КДЮСШ №2 до кінця не ліквідована, хоча відбулося злиття двох спортивних шкіл у ДЮСШ (Дитячо-юнацьку спортивну школу ім.Кисельова). Весь персонал КДЮСШ №2 перевели до ДЮСШ, крім голови ліквідаційної комісії Станіслава Шаляпіна та поновленого на посаді директора Віктора Кобзистого. Віктор Кобзистий числиться на роботі, його трудова книжка, на сьогодні, знаходиться в мерії в Управлінні молоді та спорту. Проте за час поновлення він не отримав жодної заробітної плати, також не отримав попередньої зарплати за час вимушеного прогулу. Віктора Кобзистого не звільняють, не попереджають про скорочення або звільнення й при цьому не виплачують зарплату.

Він звертався і до інспекції з праці, і до прокуратури, й зараз дійшов до суду.

У суді виплило ще кілька цікавих фактів щодо діяльності спортшкіл.

У квітні 2021 року були закриті рахунки КДЮСШ №2, проте у червні ліквідатор його знову відкрив. На сам рахунок накладений арешт. Що зараз з рахунками, чи є на них кошти, яка заборгованість КДЮСШ №2 - невідомо, оскільки у суді представники Управління молоді та спорту та виконкому не надали документи фінансової звітності.

В актах приймання передачі майна попрацювали ясновидці. Ліквідаційна комісія КДЮСШ №2 склала акт про перехід майнових прав та обов’язків 31 березня, вже після ухвалення повного тексту рішення, яке затверджене наказом Управління молоді та спорту від 23 березня. На тиждень раніше затвердженого рішення Управління спорту видало наказ. Передбачення, підробка чи службова недбалість? Проте у суді так і не надали пояснень щодо неточності в документах.

Суддя Автозаводського районного суду Сергій Нестеренко не побачив підстав для зміни боржника у виконавчому провадженні й відмовив Кобзистому у задоволенні заяви.

- Заяву Кобзистого про зміну сторони виконавчого провадження відкритого на виконання рішення Автозаводського районного суду від 26 березня 2021 року про скасування наказу про звільнення, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, в частині стягнення середнього заробітку з КДЮСШ №2 на ДЮСШ ім Кисельова. Керуючись статтею 15 Закону України «Про виконавче провадження» відповідними статтями цивільного кодексу України постановив – відмовити Віктору Кобзистому у задоволенні заяви про зміну сторони виконавчого провадження, - зачитав суддя.

Стаття 15 Сторони виконавчого провадження Закону України «Про виконавче провадження»

П.5 У разі вибуття однієї зі сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов’язковими тією мірою, якою вони були б обов’язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

У разі якщо сторона виконавчого провадження змінила найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я чи по батькові (для фізичної особи), виконавець, за наявності підтверджуючих документів, змінює своєю постановою назву сторони виконавчого провадження.