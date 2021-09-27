«Потоки — теж Кременчук»: «гранатовий красень» №7 сьогодні вийшов на маршрут

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 554 Коментарів: 1

Сьогодні, 27 вересня, почав регулярну роботу новий тролейбусний маршрут №7 «Річковий вокзал – вулиця Калинова (с. Потоки)». Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на своїй сторінці у Facebook, який сам проїхався у село першим рейсом.

Вартість проїзду - 5 гривень, тоді як маршрутка обходиться у 16 гривень. У тролейбусах є WiFi. До пивзаводівського кола тролейбуси рухатимуться з використанням контактної мережі, а далі – автономним ходом.

Нагадаємо, що вперше тролейбус проїхав цим маршрутом ще в листопаді минулого року. Тоді маршрут обіцяли запустити за 2 місяці, але на це пішов майже рік.

Розклад руху тролейбусу №7 можна подивитись ТУТ.