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«Потоки — теж Кременчук»: «гранатовий красень» №7 сьогодні вийшов на маршрут

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 554 Коментарів: 1

 

Проїзд комунальним транспортом обійдеться у 5 гривень замість 16 гривень за маршрутку

Сьогодні, 27 вересня, почав регулярну роботу новий тролейбусний маршрут №7 «Річковий вокзал – вулиця Калинова (с. Потоки)». Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на своїй сторінці у Facebook, який сам проїхався у село першим рейсом.

Вартість проїзду - 5 гривень, тоді як маршрутка обходиться у 16 гривень. У тролейбусах є WiFi. До пивзаводівського кола тролейбуси рухатимуться з використанням контактної мережі, а далі – автономним ходом.

Нагадаємо, що вперше тролейбус проїхав цим маршрутом ще в листопаді минулого року. Тоді маршрут обіцяли запустити за 2 місяці, але на це пішов майже рік.

Розклад руху тролейбусу №7 можна подивитись ТУТ.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: тролейбус Потоки Потоківський старостинський округ
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Коментарі: 1

649
shtai:
Сьогодні, 10:54

До пивзаводського кругу тролейбуси, а по маршруту буде їхати тільки один тролейбус. Але навіть так краще ніж було.


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