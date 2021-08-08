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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Завершилося обговорення про присвоєння ім'я олімпійського чемпіона спортивній школі

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 378

 

Обговорення тривало до 17 липня

На загальних зборах колектив «Кременчуцької міської дитячо-юнацької спортивної школи» ухвалив пропозицію щодо присвоєння закладу імені Олімпійського чемпіона Володимира Кисельова. Також за участю 42 осіб ухвалили пропозицію встановити на фасаді закладу меморіальну дошку.

Спортивній школі у Кременчуці пропонують присвоїти ім'я Кисельова - триває збір пропозицій

За період з 17 травня до 17 липня до робочої групи від мешканців Кременчука та юридичних осіб не надійшло усних та письмових пропозицій.

За підсумками проведення громадського обговорення щодо присвоєння закладу «Кременчуцька міська дитячо-юнацька спортивна школа» ім’я Олімпійського чемпіона Володимира Кисельова та встановлення на фасаді закладу меморіальної дошки та враховуючи ухвалу трудового колективу робочою групою прийнято протокольне рішення про підтримку пропозиції щодо присвоєння ім’я Олімпійського чемпіона та встановлення на фасаді закладу меморіальної дошки.

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Автор: Альона Душенко
Теги: КМ ДЮСШ Володимир Кисельов
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