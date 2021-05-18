Спортивній школі у Кременчуці пропонують присвоїти ім'я Кисельова - триває збір пропозицій

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 444 Коментарів: 1

Пропозицію можна відправити на електронну адресу школи

Оголошено громадське обговорення про присвоєння «Кременчуцькій міській дитячо-юнацькій спортивній школі» ім'я олімпійського чемпіона Володимира Кисельова. Збір пропозицій триває з 17 травня до 17 липня на електронну адресу kmdyssh@gmail.com.

Пропозиції надавати, обов’язково зазначаючи: ПІБ, адресу, контактні дані громадянина, який подає пропозицію; зміст пропозиції; дату надання пропозиції, а також підпис (для письмових).

Особа, яка надає пропозиції, відповідно до ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних» погоджується на обробку її персональних даних з метою опрацювання отриманої від неї інформації. Анонімні пропозиції не розглядаються.