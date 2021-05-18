Майже 12 000 грн - середня заробітна плата на Полтавщині

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У січні–березні 2021 року розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 11 768 грн (у січні–березні 2020р. – 10 233 грн). Про це повідомляє Головне управління статистики у Полтавській області.





Індекс реальної заробітної плати у січні–березні 2021 р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 107,7%.





Упродовж січня–березня 2021 р. сума заборгованості з виплати заробітної плати (по юридичних особах, активних на початок року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) збільшилася на 8,1%, або на 7862,5 тис. грн, і на 1 квітня 2021р. становила 105,3 млн.грн.