Кременчук, Полтавщина

Майже 12 000 грн - середня заробітна плата на Полтавщині

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 246 Коментарів: 6

 

У порівнянні з березнем зарплата зросла на 1500 грн

У січні–березні 2021 року розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 11 768 грн (у січні–березні 2020р. – 10 233 грн). Про це повідомляє Головне управління статистики у Полтавській області.


Індекс реальної заробітної плати у січні–березні 2021 р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 107,7%.


Упродовж січня–березня 2021 р. сума заборгованості з виплати заробітної плати (по юридичних особах, активних на початок року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) збільшилася на 8,1%, або на 7862,5 тис. грн, і на 1 квітня 2021р. становила 105,3 млн.грн.

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Автор: Альона Душенко
Теги: зарплата

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Коментарі: 6

698
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 10:34

Пойдите на улицу спросите у людей сколько они получают. Потому что то что даёт госстат - из области фантастики. То шизофреники киевские и равняют всю страну, оперируя данными цифрами госстата... Ага, зарплату большую получил - получи коммуналочку "понаряднее"...


18 2
1 158
hunter:
Сьогодні, 10:44

Это как все едят голубцы,слуги народа жрут мясо,а сам народ грызёт капусту,но в общем все едят голубцы.Вот так и с зарплатой.


11 1
3 032
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:49

Мне нравится как зекоманда рапортует о пывашении пенсий, зарплат и т.д., а по факту все стали беднее , потому как цены на товары и услуги выросли даже не пропорционально , а вдвойне, втройне. То есть народу втюхивают повышение средней зарплаты, при этом шаря у него в кармане обеими руками.....ну хорошо хоть не барыга. Простой голобородько и грабит по простому....


9 2
21
Стив Мартин:
Сьогодні, 11:57

как то в свое время с начальником ехали по Киеву,и он говорит:знаешь где сидят 13тсч бездельников с калькуляторами одновременно и в одном месте ?---не знаю,отвечаю--а он посмотри вправо ---управление статистики )))

 


6 0
82
adf007:
Сьогодні, 13:05

Так всегда будет, кто сидит за столом и строит из себя начальника тот и получает нормально, а тот кто выполняет основную работу - получает минималку


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243
стабільний пкращувач:
Сьогодні, 13:45

Цитата: adf007

Так всегда будет, кто сидит за столом и строит из себя начальника тот и получает нормально, а тот кто выполняет основную работу - получает минималку

у меня двое знакомых имеют СТО и выполняют там основную работу, есть 1-2 помошника для черновой. Пашут 6 дней. Меньше 15-20тыщ чистого не получается никак. То же касается и сферы строительства, и др.


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