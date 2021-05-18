На які ще платіжки варто чекати кременчужанам: подробиці нового Закону

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 503

29 квітня Президент підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг». Про таке свідчить картка законопроекту на офіційному веб-порталі Верховної Ради.

У Законі є кілька цікавих положень, які варто розглянути детальніше.









Запровадження публічних договорів приєднання





Якщо раніше договір з надавачем послуг укладався включно на папері і потребував власноручного підпису споживача, то тепер достатньо, щоб постачальник розмістив договір на своєму сайті. Якщо протягом 30 днів співвласники багатоквартирного будинку не укладуть інший договір з постачальником, він вважатиметься автоматично підписаним з боку споживачів. Щодо власників приватних будинків, публічний договір вважатиметься укладеним, якщо споживач протягом 30 днів не відмовиться від надання послуги.





За допомогою такого публічного договору приєднання підприємства зможуть одномоментно перевести усіх споживачів послуги на нові договори.





Це може стати чудовим інструментом боротьби з боржниками, адже на сьогодні у постачальників фактично немає договорів із споживачами. Тож і до суду йти ні з чим. А тим часом борг населення за теплову енергію і гарячу воду становить близько 27,4 мільярдів гривень.









Плата за абонентське обслуговування





На додачу до плати за послугу з постачання теплової енергії і гарячої води запровадять ще й плату за абонентське обслуговування. Стосуватиметься це і холодної води. Розмір такої абонплати буде фіксованим і не перевищуватиме 31,15 грн. Нараховуватиметь її щомісячно незалежно від того, чи користувався послугою споживач.









Нові терміни встановлення лічильників





Закон дасть підприємствам додатковий час на оснащення будинків лічильниками – до 1 серпня 2022 року. Після цієї дати підприємства штрафуватимуть.





На даний момент в Україні прибудинковими лічильниками теплової енергії оснащені 81,7% будівель, гарячої води – 17,3%, питної води – 75,6%.









Обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж





В Законі чітко прописано, що у разі укладення договору за технічне обслуговування та безпечну експлуатацію внутрішньобудинкових систем газопостачання несе відповідальність оператор газорозподільної системи або інший суб’єкт господарювання, з яким укладено договір.





За зверненням ОСББ, управителя або іншої уповноваженої співвласниками особи оператор газорозподільної системи, що надає в цьому будинку послугу з розподілу природного газу, не має права відмовити в укладенні такого договору.





Якщо ж до оператора газорозподільної системи з заявою про укладення договору на технічне обслуговування ніхто не звернувся, вважається, що відповідальність за обслуговування бере на себе компанія, на території ліцензійної діяльності якої розташований будинок.





З 2015 року обслуговування мереж у багатьох випадках не здійснювалось взагалі, газовики просто відмовлялись під приводом того, що відповідають за стан мережі лише до входу в будинок. В новому ж законі чітко прописано, хто і за що відповідає.









Плата за прибудинкову територію





З 1 січня 2023 року така плата здійснюватиметься за рахунок мешканців будинку тільки в тому разі, якщо прибудинкова територія перебуває у користуванні співвласників багатоквартирного будинку. Отже, вже незабаром земельні ділянки під такими будинками будуть передані співвласникам будинків.





Наразі Уряд розробляє акти, що передбачають механізм такої передачі.