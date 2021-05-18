Чотирирічна кременчужанка гуляла містом без нагляду

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 214

Учора вдень патрульні отримали виклик від подружжя, яке звернуло увагу на дитину, що гуляла по вулиці Богуна без нагляду дорослих.

Кременчужани розповіли, що побачили самотню дівчинку років 4-х без дорослих, тому і звернулися по допомогу до поліції.





Спілкуючись з перехожими, інспектори дізналися де вона живе та відвели маленьку додому. Як з’ясувалось, її мати спала після нічної зміни, а за донькою мала наглядати сусідка. От тільки маленька сама вийшла погуляти.





Правоохоронці звертаються до кременчужан з проханням повідомляти на лінію 102, якщо ви бачите, що хтось потребує допомоги.