Надзвичайні новини

Чотирирічна кременчужанка гуляла містом без нагляду

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 214

 

Небайдужі громадяни звернулись до поліції

Учора вдень патрульні отримали виклик від подружжя, яке звернуло увагу на дитину, що гуляла по вулиці Богуна без нагляду дорослих.

Кременчужани розповіли, що побачили самотню дівчинку років 4-х без дорослих, тому і звернулися по допомогу до поліції.


Спілкуючись з перехожими, інспектори дізналися де вона живе та відвели маленьку додому. Як з’ясувалось, її мати спала після нічної зміни, а за донькою мала наглядати сусідка. От тільки маленька сама вийшла погуляти.


Правоохоронці звертаються до кременчужан з проханням повідомляти на лінію 102, якщо ви бачите, що хтось потребує допомоги.

3
Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: дитина патрульна поліція
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх