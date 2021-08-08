Троє вогнеборців з Кременчука вирушили у Грецію в складі зведеного загону ДСНС

Рятувальники допожуть грецьким колегам у боротьбі зі стихією
Троє вогнеборців з Кременчука вирушили до Греції у складі зведеного загону з усієї України, аби допомогти колегам у боротьбі з пожарами, інформує служба ДСНС України. Сотня рятувальників з усім необхідним обладнанням вилетіли з аеропорту «Київ».
Перед вильотом до рятувальників звернувся голова ДСНС Микола Чечоткін:
- Усі ви маєте досвід боротьби із вогнем у Зоні відчуження, на Харківщині, Луганщині. Зараз він потрібен нашим грецьким колегам. Я вам бажаю успіхів та сил для цієї боротьби. Які б перед вами не стояли завдання, головне пам'ятайте про безпеку. Повертайтесь цілими та неушкодженими додому, до своїх рідних.