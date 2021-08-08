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Кременчук, Україна, Світ

Троє вогнеборців з Кременчука вирушили у Грецію в складі зведеного загону ДСНС

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 371

 

Рятувальники допожуть грецьким колегам у боротьбі зі стихією

Троє вогнеборців з Кременчука вирушили до Греції у складі зведеного загону з усієї України, аби допомогти колегам у боротьбі з пожарами, інформує служба ДСНС України. Сотня рятувальників з усім необхідним обладнанням вилетіли з аеропорту «‎Київ».

Перед вильотом до ‎рятувальників звернувся голова ДСНС Микола Чечоткін:

- Усі ви маєте досвід боротьби із вогнем у Зоні відчуження, на Харківщині, Луганщині. Зараз він потрібен нашим грецьким колегам. Я вам бажаю успіхів та сил для цієї боротьби. Які б перед вами не стояли завдання, головне пам'ятайте про безпеку. Повертайтесь цілими та неушкодженими додому, до своїх рідних.
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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: ДСНС
Теги: рятувальники ДСНС
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