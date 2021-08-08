Олександр Бондар
Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Ольга Тіщенко
Бенефіціари, подавати чи почекати
Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Микола Корецький
Разом ми сила!
Олександр Бондар
Про щасливий випадок з життя керівника страхової компанії.
Олександр Ковальчук
Пять причин обратиться к адвокату
Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кременчук – рекордсмен по вакцинації серед 60 територіальних громад Полтавщини, – Усанова

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 108

 

За останній тиждень у нашому місті прищепили 6720 людей – найбільше з початку вакцинальної кампанії

Кременчук має найкращий показник по вакцинації від COVID-19 серед 60 територіальних громад Полтавської області, якщо брати число вакцинованих у відсотках до кількості населення. Про це 6 серпня повідомила на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації заступниця міського голови Ольга Усанова.

Вона зазначила, що цього тижня у нашому місті прищепили 6720 людей – це найвищий показник з початку вакцинальної кампанії, з них першою дозою – 4246, другою – 2474. Загалом отримали першу дозу 30 769 кременчужан, дві – 17 603.

У мерії наголошують, що два центри вакцинації у Кременчуці працюють з 9.00 до 18.00 без вихідних:

  • у приміщенні Кременчуцького ліцею №11 «Гарант» за адресою вулиця Першотравнева, 53;
  • у приміщенні колишньої поліклініки №4 за адресою проспект Лесі Українки, 80.

У нашому місті є всі вакцини, які наявні в Україні – американські Moderna та Pfizer, китайська CoronaVac та південнокорейська AstraZeneca.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: вакцинация вакцинація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх