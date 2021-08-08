Кременчук – рекордсмен по вакцинації серед 60 територіальних громад Полтавщини, – Усанова

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 108

За останній тиждень у нашому місті прищепили 6720 людей – найбільше з початку вакцинальної кампанії

Кременчук має найкращий показник по вакцинації від COVID-19 серед 60 територіальних громад Полтавської області, якщо брати число вакцинованих у відсотках до кількості населення. Про це 6 серпня повідомила на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації заступниця міського голови Ольга Усанова.

Вона зазначила, що цього тижня у нашому місті прищепили 6720 людей – це найвищий показник з початку вакцинальної кампанії, з них першою дозою – 4246, другою – 2474. Загалом отримали першу дозу 30 769 кременчужан, дві – 17 603.

У мерії наголошують, що два центри вакцинації у Кременчуці працюють з 9.00 до 18.00 без вихідних:

у приміщенні Кременчуцького ліцею №11 «Гарант» за адресою вулиця Першотравнева, 53;

у приміщенні колишньої поліклініки №4 за адресою проспект Лесі Українки, 80.

У нашому місті є всі вакцини, які наявні в Україні – американські Moderna та Pfizer, китайська CoronaVac та південнокорейська AstraZeneca.