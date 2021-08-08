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На 300 тонн більше зерна зібрали на Полтавщині, ніж минулого року

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 170

 

В області завершився збір ранніх зернових

Аграрії Полтавщини завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Із площі 349,5 тисячі гектарів зібрано 1689,1 тисячі тонн зерна. Це на 315,3 тисячі тонн більше від минулорічного показника. Середня урожайність становить 48,3 ц/га, що на 6,3 ц/га більше, ніж торік. Про це повідомляє пресслужба Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Пшениці зібрано на площі 247,8 тис. га, намолочено 1246,4 тис. тонн, середня урожайність – 50,3 ц/га, що більше, ніж минулого року на 5,5 ц/га.

Ячменю намолотили 386,3 тис. тонн із площі 86,8 тис. га. Його середня урожайність – 44,5 ц/га (більше на 8,5 ц/га).

Жита зібрано 5,8 тис. га, намолочено 26,2 тис. тонн, середня урожайність – 45,2 ц/га (більша, ніж торік на 12,6 ц/га).

Вівса намолочено 9,9 тис. тонн із площі 2,6 тис. га, середня урожайність – 38 ц/га, що більше за минулорічний показник на 7 ц/га.

Гороху намолотили 20,3 тис. тонн із площі 6,5 тис. га, середня урожайність – 31,3 ц/га (більше на 3,4 ц/га).

Ріпак зібрали на площі 14 тис. га, намолотили 46,6 тис. тонн, середня урожайність – 33,3 ц/га (більше на 11,6 ц/га).

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Автор: Альона Душенко
Теги: пшениця
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