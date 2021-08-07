Незабаром в Україні можна буде розрахуватися за покупки біткоїнами

За припущенням Мінцифри, незабаром в країні з'явиться цілий ринок послуг для здійснення розрахунків за допомогою криптовалют
Замміністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ Олександр Брняков розповів під час інтерв'ю виданню «Мінфін», що незабаром українці зможуть розраховуватися криптовалютами. Окрім цього, власники криптофінансів зможуть цілком легально їх обміняти та задекларувати.
Очікується й поява цілого ринку посередницьких послуг для забезпечення оплати товарів криптовалютами, їхнього зберігання та обміну.
В країні функціонуватимуть певні біржі криптовалют, держава стежитиме за їхньою роботою та регулярно перевірятиме, аби гарантувати безпеку покупцям цифрової валюти.