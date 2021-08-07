Незабаром в Україні можна буде розрахуватися за покупки біткоїнами

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 399

За припущенням Мінцифри, незабаром в країні з'явиться цілий ринок послуг для здійснення розрахунків за допомогою криптовалют

Замміністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ Олександр Брняков розповів під час інтерв'ю виданню «Мінфін»‎, що незабаром українці зможуть розраховуватися криптовалютами. Окрім цього, власники криптофінансів зможуть цілком легально їх обміняти та задекларувати.

- Власники криптовалют отримають низку переваг. Коли з'явиться законодавче регулювання цієї сфери, вони як мінімум зможуть захистити свої активи у разі форс-мажора, - розповів заступник міністра.

Очікується й поява цілого ринку посередницьких послуг для забезпечення оплати товарів криптовалютами, їхнього зберігання та обміну.

В країні функціонуватимуть певні біржі криптовалют, держава стежитиме за їхньою роботою та регулярно перевірятиме, аби гарантувати безпеку покупцям цифрової валюти.