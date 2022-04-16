Восьмий рік війни з росією: 52-й день повномасштабного вторгнення

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24 лютого, о 5.00 путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом п'ятидесяти однієї доби. «ТелеграфЪ» увесь цей час оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію. Сьогодні ми продовжимо.

Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

00.11 У Нью-Йорку біля входу до станції метро було помічено патріотичне гасло на підтримку України.

00.36 У Дії знову активні посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, які приховали на початку повномасштабного вторгнення Росії в цілях безпеки.