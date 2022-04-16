Восьмий рік війни з росією: 52-й день повномасштабного вторгнення

24 лютого, о 5.00 путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом п'ятидесяти однієї доби. «ТелеграфЪ» увесь цей час оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію. Сьогодні ми продовжимо.
Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.
Корисні посилання:
00.11 У Нью-Йорку біля входу до станції метро було помічено патріотичне гасло на підтримку України.
00.36 У Дії знову активні посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, які приховали на початку повномасштабного вторгнення Росії в цілях безпеки.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер