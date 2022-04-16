Зеленський розповів про тарифи на світло на найближчі півроку

Сьогодні, 05:00 Переглядів: 89

Він підкреслив, що постачання не зривалося навіть у воєнний час

Президент Володимир Зеленський розповів під час вечірнього відеозвернення про підготовку до наступного опалювального сезону і про тарифи на світло на найближчі півроку.

- Обговорили енергетичні питання, завершення цього опалювального сезону. Сезон проведений успішно попри все. Попри всі «вангування» тарифи не зросли. Віялових відключень не було, - зазначив президент.

Він підкреслив, що постачання не зривалося навіть у воєнний час.

- Розпочали також підготовку вже до наступного опалювального сезону. Обговорили закупівлю газу, обговорили закупівлю вугілля. Продовжуємо щонайменше на наступні півроку дію тарифу на електрику в розмірі 1,44 грн за кіловат для тих, хто споживає менше 250 кіловатів. Це 80 відсотків наших громадян, - зазначив Зеленський, розповівши про проведену нараду з урядовцями.