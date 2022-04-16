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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Росія підтвердила погрози всім країнам, хто допомагає зброєю Україні

Сьогодні, 05:41 Переглядів: 629

Дипломатичний демарш стався після того, як президент Байден схвалив різке розширення спектру озброєнь, що поставляються Україні, пакет на $800 мільйонів

В російському МЗС підтвердили інформацію ЗМІ про направлення Сполученим Штатам ноти щодо постачання озброєнь Україні.

Про це повідомляє Комерсант.

Цю інформацію підтвердила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова – за її словами аналогічна нота направлена «по всіх країнах».

The Washington Post зумів ознайомитися із текстом офіційної дипломатичної ноти, яку Росія цього тижня направила Сполученим Штатам.

Дипломатичний демарш стався після того, як президент Байден схвалив різке розширення спектру озброєнь, що поставляються Україні, пакет на $800 мільйонів, включаючи 155-мм гаубиці, безпілотники та бронетехніку, а також додаткові переносні зенітні та протитанкові засоби.

Документ під назвою «Про занепокоєння Росії у зв'язку з масованими постачаннями озброєння та військової техніки київському режиму», написаний російською мовою з наданим перекладом, було направлено до Держдепартаменту посольством Росії у Вашингтоні.

Росія звинуватила союзників у порушенні «жорстких принципів» перекидання озброєнь у зони конфлікту та в ігноруванні «загрози потрапляння високоточної зброї до рук радикальних націоналістів, екстремістів та бандитських формувань в Україні».

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Автор: Руслана Горгола

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Теги: війна
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