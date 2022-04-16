ЗСУ «закошмарили» росіян: за добу вразили 7 повітряні цілей противника

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Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів

Повітряні сили Збройних сил України за добу вразили 7 цілей російських загарбницьких військ, серед них - один літак і один вертоліт. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ. Йдеться про літак, вертоліт, три безпілотники та дві крилаті ракети.

- Через великі втрати, російські окупанти суттєво знизили активність в українському повітряному просторі, натомість наносять удари дистанційно – балістичними та крилами ракетами, - йдеться у повідомленні.

Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів.

- Таким чином ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м на різних напрямках підтримали з повітря дії побратимів у наземних боях, завдавши рашистам суттєвих втрат, - сказано у повідомленні.

Зеленський у відеозверненні розповів, що наша армія так «закошмарила» російську авіацію, що росіяни змушені застосовувати стратегічні далекобійні літаки.