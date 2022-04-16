ЗСУ «закошмарили» росіян: за добу вразили 7 повітряні цілей противника

Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів
Повітряні сили Збройних сил України за добу вразили 7 цілей російських загарбницьких військ, серед них - один літак і один вертоліт. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ. Йдеться про літак, вертоліт, три безпілотники та дві крилаті ракети.
Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів.
Зеленський у відеозверненні розповів, що наша армія так «закошмарила» російську авіацію, що росіяни змушені застосовувати стратегічні далекобійні літаки.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер