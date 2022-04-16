Кременчужанка побувала на мітингу на підтримку Маріуполя в Братиславі

Сьогодні, 07:30 Переглядів: 148

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Кременчужанка Олександра, яка живе в Словаччині, щотижня приходить на мітинги в підтримку України. Вона поділилась фотографіями мітингу в Братиславі на підтримку Маріуполя.







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