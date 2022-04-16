Якщо хтось сумнівався: Пентагон підтвердив, що «Москву» потопили українські ракети

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 514

Експерти знайшли місце, де саме вони влучили в крейсер

Причиною пожежі на борту флагмана російського Чорноморського флоту крейсера «Москва», детонації боєприпасів на ньому та затоплення став удар двох українських ракет системи «Нептун».

Про це повідомив CNN високопоставлений представник Міністерства оборони США. Він також підтвердив, що вибух на кораблі та його подальше затоплення стали результатом удару українських ракет.

Експерти проаналізували знімки із супутників і визначили точні координати місцерозташування крейсеру у момент влучання в нього.

Вибух на кораблі стався о 6.52 (за київським часом) 13 квітня.

У цей момент корабель перебував на схід від острова Зміїний – 80 морських миль від Одеси і 50 морських миль від українського узбережжя. Точні координати в момент удару українських ракет по російському крейсеру 45°10’43.39″N, 30°55’30.54″E

Експерти наголошують, що в цей момент неподалік «Москви» перебувало ще кілька російських бойових кораблів. Місцерозташування корабля узгоджується із супутниковими знімками корабля 12 квітня.

Експерти наголосили, що це підтверджує версію української влади, тому що корабель перебував на відстані, яка потрапляє в радіус дії українських ракет.