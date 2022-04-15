У трьох кременчужан виявили COVID-19

Випадків смерті від цієї інфекції не зареєстровано
Сьогодні, 15 квітня, у Кременчуці зареєстрували три нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли одна жінка віком 72 роки та два чоловіка віком 46 і 64 роки.
Із вперше виявлених випадків захворювання всі три пацієнта перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.
Всього в інфекційних шпиталях лікується п'ять пацієнтів. Одужало два пацієнта, випадків смерті від цієї інфекції не зареєстровано.
Всього зареєстровано 24 035. Одужало 23 294. Померло 720
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер