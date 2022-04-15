У трьох кременчужан виявили COVID-19

Вчора, 23:36 Переглядів: 114

Випадків смерті від цієї інфекції не зареєстровано

Сьогодні, 15 квітня, у Кременчуці зареєстрували три нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли одна жінка віком 72 роки та два чоловіка віком 46 і 64 роки.

Із вперше виявлених випадків захворювання всі три пацієнта перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Всього в інфекційних шпиталях лікується п'ять пацієнтів. Одужало два пацієнта, випадків смерті від цієї інфекції не зареєстровано.

Всього зареєстровано 24 035. Одужало 23 294. Померло 720