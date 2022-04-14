Восьмий рік війни з росією: 50-й день повномасштабного вторгнення

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24 лютого, о 5.00 путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом сорока дев'яти діб. «ТелеграфЪ» увесь цей час оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію. Сьогодні ми продовжимо.

Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

00.17 Кременчуцькі волонтери роблять із піддонів лави для укриттів. Так, вони нещодавно отримали піддони для виготовлення з них лавок. Їх розвозитимуть у підвальні приміщення, де ховаються містяни під сигнали «Повітряна тривога».



00.39 Українська розвідка за участі Нацполіції отримала перехоплення розмови військовослужбовця рф, яка розкриває можливі плани російського командування щодо війни в Україні.

1.02 Президенти країн Балтії та Польщі після візиту до Київської області, звільненої від російських окупантів, закликали розслідувати воєнні злочини Росії в Україні, посилити санкції проти країни-агресора та надати нашій країні необхідну зброю.



1.30 Через дії російських військ на 13 квітня не вдалося погодити гуманітарні коридори. Попри це в Офісі президента прозвітували про евакуацію 1 567 людей з гарячих точок.

