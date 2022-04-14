Восьмий рік війни з росією: 50-й день повномасштабного вторгнення

24 лютого, о 5.00 путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом сорока дев'яти діб. «ТелеграфЪ» увесь цей час оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію. Сьогодні ми продовжимо.
Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.
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1.30 Через дії російських військ на 13 квітня не вдалося погодити гуманітарні коридори. Попри це в Офісі президента прозвітували про евакуацію 1 567 людей з гарячих точок.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер