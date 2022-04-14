«Кинув і тікай», - військовий експерт про тактику росії в небі

Сьогодні, 04:02 Переглядів: 67

Ті ворожі літаки, які раніше долітали до Києва, тепер туди не дістаються

В небі над Україною російська федерація зараз сповідує тактику «кинув і тікай» - окупанти бояться залітати на нашу територію.

Ті ворожі літаки, які раніше долітали до Києва, тепер туди не дістаються, оскільки бояться пролітати над значними ділянками української території через те, що є українські борти та протиповітряна оборона, розповів в інтерв’ю УНІАН директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.

Співбесідник додав, що супротивник використовує літаки з різною метою, зокрема, для запуску крилатих ракет. За його словами, крилаті ракети запускають винищувачі Ту-160 та Ту-95 і при цьому не заходять на українську територію.

- …Зазвичай кількість таких вилетів з летовищ білорусі, Криму та летовищ рф на східних кордонах коливається від 100 до 150 на день. Від 30 до 50-ти з них пов'язані зі спробою завдати ракетних чи бомбових ударів по об'єктах, - сказав він.

Згурець зазначив, що цілі можуть знаходитися на великій відстані чи в тактичній глибині, де борти мають підтримати дії посіпак на землі.

- …Проте справді, ті літаки, які раніше долітали до Києва, зараз не долітають, тому що побоюються проходження значних ділянок по території України якраз через наявність наших літаків та ППО. Зараз вони сповідають тактику: «кинув і тікай». Вони бояться залітати на територію України, - сказав експерт.