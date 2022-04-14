«Кинув і тікай», - військовий експерт про тактику росії в небі

Ті ворожі літаки, які раніше долітали до Києва, тепер туди не дістаються
В небі над Україною російська федерація зараз сповідує тактику «кинув і тікай» - окупанти бояться залітати на нашу територію.
Ті ворожі літаки, які раніше долітали до Києва, тепер туди не дістаються, оскільки бояться пролітати над значними ділянками української території через те, що є українські борти та протиповітряна оборона, розповів в інтерв’ю УНІАН директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець.
Співбесідник додав, що супротивник використовує літаки з різною метою, зокрема, для запуску крилатих ракет. За його словами, крилаті ракети запускають винищувачі Ту-160 та Ту-95 і при цьому не заходять на українську територію.
Згурець зазначив, що цілі можуть знаходитися на великій відстані чи в тактичній глибині, де борти мають підтримати дії посіпак на землі.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер