Міноборони рф підтвердило, що «Москва» палає, але вони «не знають» чому

Сьогодні, 03:00 Переглядів: 312

Що ж, зате ми добре знаємо

Міноборони Росії підтвердило, що крейсер «Москва» горить, але про причини пожежі там не повідомили – чомусь «здетонував боєзапас». Про це написало прокремлівське видання «РИА Новости».

- Внаслідок пожежі на ракетному крейсері «Москва» здетонував боєзапас, корабель отримав серйозні пошкодження. Екіпаж повністю евакуйовано, причини пожежі встановлюються, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 13 квітня українські військові влучили в російський ракетний крейсер «Москва» ракетами «Нептун», чим завдали кораблю серйозних пошкоджень.

Крейсер – флагман Чорноморського флоту РФ. Це саме той військовий корабель, котрий став мемом в інтернеті. До нього звертався український прикордонник з фразою: «російський військовий корабель, йди на ***».