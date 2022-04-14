Катування незгодних із окупацією: у Херсоні з’явився аналог донецької Ізоляції

У заручниках перебуває 137 осіб
У Херсоні з’явився аналог донецької Ізоляції для тортур людей, які не погоджуються з окупацією. У місті викрадають активістів із проукраїнською позицією. Про це повідомила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.
За даними обласної прокуратури, у заручниках російських окупантів перебувають 137 людей. Серед них чотири журналісти.
Також регіон на межі гуманітарної катастрофи. Окрім того, 106 населених пунктів залишаються без електроенергії.
Окупанти захопили гуманітарний хаб у Херсоні, який був організований для допомоги городянам та медичним закладам області. Загарбники забрали ліки, дитяче харчування та памперси.
Зазначається, що окупанти перекрили більшість інформаційних каналів України та поширюють дезінформацію через ЗМІ та соціальні мережі.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер