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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Катування незгодних із окупацією: у Херсоні з’явився аналог донецької Ізоляції

Сьогодні, 02:31 Переглядів: 57

У заручниках перебуває 137 осіб 

У Херсоні з’явився аналог донецької Ізоляції для тортур людей, які не погоджуються з окупацією. У місті викрадають активістів із проукраїнською позицією. Про це повідомила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

За даними обласної прокуратури, у заручниках російських окупантів перебувають 137 людей. Серед них чотири журналісти.

- Місцеві жителі зазначають, що у Херсоні з'явився аналог донецької Ізоляції для тортур незгодних із окупаційним режимом, - заявила Денісова.

Також регіон на межі гуманітарної катастрофи. Окрім того, 106 населених пунктів залишаються без електроенергії.

- Все менше стає продуктів та ліків, а російські загарбники забирають у населення останнє. Життєво необхідних медичних препаратів для людей, які мають онкологію чи цукровий діабет, в області взагалі немає, - йдеться у повідомленні.

Окупанти захопили гуманітарний хаб у Херсоні, який був організований для допомоги городянам та медичним закладам області. Загарбники забрали ліки, дитяче харчування та памперси.

Зазначається, що окупанти перекрили більшість інформаційних каналів України та поширюють дезінформацію через ЗМІ та соціальні мережі.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна Херсон
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