Україна не причетна до вибухів в Бєлгороді, всі питання до «воєнторгу» - Данілов

Сьогодні, 07:29 Переглядів: 1

Україна не має жодного стосунку до провокацій та вибухів в російському Бєлгороді. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив Секретар РНБО Олексій Данілов, відповідаючи на питання щодо запровадження рф жовтого рівня терористичної загрози в прикордонних з Україною регіонах.

- Те, що стосується їх переляку, який у них є, я хочу нагадати, що там був керманич, який казав про «воєнторги». Ми до цього «воєнторгу» не маємо ніякого відношення. Якщо хтось там купить гелікоптер і завалить чергову нафтобазу або склад з боєприпасами, то що? То до «воєнторгу» питання, - заявив Секретар РНБО.