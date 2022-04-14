Покращуюють укриття: волонтери з Кременчука роблять лави з піддонів

Кременчуцькі волонтери роблять із піддонів лави для укриттів. Так, вони нещодавно отримали піддони для виготовлення з них лавок. Їх розвозитимуть у підвальні приміщення, де ховаються містяни під сигнали «Повітряна тривога». Про це повідомив волонтер Олексій Корчак на сторінці у фейсбуці. Він зазначає, що сьогодні з підприємств міста привезли 30 піддонів, а завтра-післязавтра очікують ще близько сотні.
Також він подякував незмінному транспортному спонсору-партнеру Віктору Маньку (на фото ліворуч), власнику одного з будівельних магазинів.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер