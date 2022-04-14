Покращуюють укриття: волонтери з Кременчука роблять лави з піддонів

Сьогодні, 00:17 Переглядів: 110

Кременчуцькі волонтери роблять із піддонів лави для укриттів. Так, вони нещодавно отримали піддони для виготовлення з них лавок. Їх розвозитимуть у підвальні приміщення, де ховаються містяни під сигнали «Повітряна тривога». Про це повідомив волонтер Олексій Корчак на сторінці у фейсбуці. Він зазначає, що сьогодні з підприємств міста привезли 30 піддонів, а завтра-післязавтра очікують ще близько сотні.

- Ще до півсотні пообіцяли небайдужі містяни. Тож, ми пропонуємо свою роботу. Наразі маємо заявок на 114 лавок, - повідомив волонтер.

Також він подякував незмінному транспортному спонсору-партнеру Віктору Маньку (на фото ліворуч), власнику одного з будівельних магазинів.