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Кременчук, Благодійність

У Кременчуці для виготовлення лав в укриття потрібні піддони та шурупи

Сьогодні, 21:11 Переглядів: 306

 

Також є потреба в бітах на шуруповерти та полотнах на електролобзики

Волонтери на території ПТУ №26 виготовляють лавки з дерев'яних піддонів і роздають безкоштовно кременчужанам для облаштування бомбосховищ та укриттів. Про це ТЪ повідомив волонтер Олександр.

На даний момент закінчились піддони, тому в кого вони є і хто може пожертвувати на добре діло, привозьте в необмеженій кількості. Якщо є багато піддонів, але немає транспорту, залиште заявку за номером 0676467655, по можливості їх заберуть.

Також є гостра потреба в шурупах 60-80 мм, бітах на шуруповерти, полотнах на електролобзики. Усе це, а також піддони, приносьте до ПТУ №26 за адресою вул. Чкалова, буд. 4.

Директор ПТУ №26 Євгеній Жаров наголосив, що лавки роблять спеціально для сховищ, бо вже були випадки, коли люди намагалися взяти їх собі на дачі. Він пожартував, що після нашої перемоги людям дозволять всі лавки розібрати по дачах, але поки – ні.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: укриття лавочки волонтери допомога ПТУ №26
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