У березні українці з кас торгових точок зняли майже 4 млрд гривень

Сьогодні, 21:32 Переглядів: 176

У березні обсяги видачі готівки із кас торговельних підприємств за березень становили близько 3,8 мільярдів. А за місяць здійснено приблизно 2,7 мільйонів таких операцій, повідомляє НБУ.

За їх даними, середній чек однієї операції становив близько 1,4 тис. гривень - тобто щодня відбувалося приблизно 88 тисяч операцій на суму понад 124 млн грн.

Нагадаємо, такі можливості можливості магазинам надали шість банків - Райфайзен, Приват, Ощад, Південний, Альфа-банк та банк Восток. Кількість pos-терміналів, що підтримують цей функціонал, становить не менше 35 тисяч.

Найбільше та найчастіше українці отримували готівку під час розрахунків у великих торговельних мережах, зокрема в супермаркетах АТБ, Сільпо, VARUS, Фора, FOZZY та NOVUS. Також для зняття готівки активно використовувалися мережі аптек та АЗС.

Нагадаємо, можливість знімати готівку в будь-якій великій торговій мереж в сумі до 6 тис гривень стало можливим з 3 березня. Одночасно вони списувались із карткового рахунку.