Готівку тепер можна зняти на касах продовольчих магазинів

Сьогодні, 13:07 Переглядів: 297

Кожен мережевий магазин тепер можна використовувати як банкомат

Кожен мережевий магазин тепер можна використовувати як банкомат, отримуючи готівку до 6 000 грн. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова на своїй Facebook-сторінці.

- Після початку віроломного вторгнення банкам стало важко здійснювати інкасацію готівки у торгових мережах і наповнювати кешем банкомати. Тисячі інкасаторів пішли захищати Україну, - зазначила Третьякова.

Відтепер можна в будь-якій великій торговій мережі, як продовольчій, так і АЗС, отримати з готівки в сумі до 6 000 гривень, вони одночасно будуть списані з карткового рахунку.