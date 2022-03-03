Готівку тепер можна зняти на касах продовольчих магазинів

Кожен мережевий магазин тепер можна використовувати як банкомат, отримуючи готівку до 6 000 грн. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова на своїй Facebook-сторінці.
Відтепер можна в будь-якій великій торговій мережі, як продовольчій, так і АЗС, отримати з готівки в сумі до 6 000 гривень, вони одночасно будуть списані з карткового рахунку.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.