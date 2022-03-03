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Готівку тепер можна зняти на касах продовольчих магазинів

Сьогодні, 13:07 Переглядів: 297

 

Кожен мережевий магазин тепер можна використовувати як банкомат

Кожен мережевий магазин тепер можна використовувати як банкомат, отримуючи готівку до 6 000 грн. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова на своїй Facebook-сторінці.

- Після початку віроломного вторгнення банкам стало важко здійснювати інкасацію готівки у торгових мережах і наповнювати кешем банкомати. Тисячі інкасаторів пішли захищати Україну, - зазначила Третьякова.

Відтепер можна в будь-якій великій торговій мережі, як продовольчій, так і АЗС, отримати з готівки в сумі до 6 000 гривень, вони одночасно будуть списані з карткового рахунку.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: готівка магазини
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